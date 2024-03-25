Как образование родителей влияет на успеваемость детей и их желание учиться. Показательные результаты исследования

Украинские дети, чьи родители учились не менее 14,5 лет, показали лучшие результаты по чтению и математике, чем школьники, чьи родители имеют не более 9 лет образования. Ученики, у которых родители получали образование в течение 12 лет, были склонны планировать учиться в университете в будущем.

Об этом сообщает независимая аналитическая платформа Вокс Украина. Организация провела мониторинг данных международного исследования PISA. Согласно им, в 2018 году в Украине, единственной из референтной группы, связи между обучением родителей и детей, не прослеживалось. В 2022-м школьники родителей с разными уровнями образования были почти одинаково склонны продолжать учиться.

В страны референтной группы вместе с Украиной входят Грузия, Молдова, Словакия, Беларусь, Венгрия, Польша и Эстония.

Одним из факторов, который влияет на формирование учебных результатов, является семейная среда, в частности уровень образования родителей. PISA определяет три уровня образования родителей по количеству лет, затраченных на получение образования:

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Не более 9 лет: нет начального образования, начальное образование (три-четыре класса), базовое среднее образование (восемь-девять классов);

12 (11) лет: профессионально-техническое образование (10-11 классов), полное общее среднее образование (10-11 классов) и/или (после среднее не высшее образование);

Не менее 14,5 лет: первый этап высшего образования и/или высшее и последипломное образование.

Впервые Украина приняла участие в PISA в 2018 году. Тогда показатели украинских подростков были ниже средних по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам.

Следующее исследование PISA в Украине прошло в 2022 году. В нем приняли участие школьники из 18 из 27 регионов. Согласно нему, украинские школьники значительно отстают от своих сверстников за границей.

В то же время результаты учеников более образованных родителей снизились относительно больше – на 11% и 9% для детей обучавшихся соответственно 12 и 14,5 лет по сравнению с 6% для школьников обучавшихся 9 лет.

Кроме того, исследование показало, что школьники из сельских местностей по отдельным направлениям отстают от учеников из городов на 4,5 года. Однако успехи украинских школьников в больших городах показывают лучшие результаты, чем в среднем в Европе.

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, среди проблем, которые привели к ухудшению показателей на PISA-2022, могут быть психологический стресс, ограниченность очного обучения и социально-экономический статус семьи. По ее мнению, дети, в семьях которых он ниже, имеют меньше возможностей посвящать время учебе, ведь вынуждены помогать родителям или сами работать.

Бывший директор УЦОКО Игорь Ликарчук назвал четыре причины, почему результаты PISA-2022 ухудшились по сравнению с 2018 годом. Он считает, что дело не в дистанционном обучении и полномасштабной войне России против Украины, а в большом количестве реформ, отсутствии мотивации у педагогов и работе над ошибками.

В то же время соучредительница общественной организации "Смарт образование", соавтор реформы "Новая украинская школа" Иванна Коберник рассказала, что такие результаты стали следствием ковида и вынужденного дистанционного обучения. Однако в Украине еще добавилась полномасштабная война, продолжение онлайна или смешанного обучения, давление других обстоятельств, которые сейчас переживают украинские дети. По ее мнению, для тех условий, в которых живут украинцы и в которых учатся школьники, украинские подростки еще показали далеко не самый плохой результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по мнению образовательного эксперта, корень проблемы результатов PISA-2022 нужно искать еще в 2018-2019 годах.

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