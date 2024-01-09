Корень проблемы результатов PISA-2022 нужно искать еще в 2018-2019 годах, – образовательный эксперт

Корень проблемы результатов PISA-2022 нужно искать еще в 2018 году, когда выводы международного исследования всколыхнули всех из-за математики. Тогда анализ показал, что система преподавания этой дисциплины не работает, и задачу нужно формулировать иначе.

Об этом сказала образовательный эксперт Наталья Каташинская в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, теоретические знания должны использоваться в жизни, а в школе этому не учат. С момента объявления результатов PISA-2018 практически ничего не изменилось, считает эксперт.

"Я не учусь и не преподаю в школе, но кажется, что ничего не изменилось. Это исследование было представлено в конце 2019-го года, и помню, как тогда все с нового года бросились делать какие-то проекты по математике, школе для учителей, курсы, инструменты, материалы. Выглядело несколько хаотично, однако могло бы сработать", – сказала Каташинская.

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Она подчеркнула, что после начала ковида потребности опустились на несколько ступенек ниже. Эксперт отмечает, что чтобы обеспечить хотя бы какой-то доступ к обучению, нужно было все реорганизовать и переработать. Однако, задается вопросом, использовались ли все возможности, предоставленные дистанционным образованием, в частности интерактивный диджитал.

"Я преимущественно наблюдаю, как учителя онлайн проводят те же уроки, что и офлайн, демонстрируя класс и выписывая уравнения на доске. Теперь наши результаты упали сильнее в чтении, но это не значит, что с математикой стало лучше. Просто не так плохо, как с читательской компетентностью", – рассказала Каташинская.

Ранее, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук сказал, что результаты, полученные подростками на PISA-2022, вызваны не дистанционным обучением. По его мнению, самая главная причина в большом количестве реформ, отсутствии мотивации у педагогов и работе над ошибками. По его словам, действительная ситуация еще хуже той, которую показал мониторинг.

Напомним, исследование PISA проводится раз в три года среди 15-летних подростков по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам. Анализ охватывает более 80 стран и экономик мира. В 2022 году PISA провели не через три, а через четыре года из-за пандемии. Украинские школьники, кроме дистанционного обучения из-за ковида, имели потери в образовании вызванные полномасштабной войной России против Украины. Несмотря на определенные препятствия, тестирование удалось организовать в 18 из 27 регионов. Результаты, по словам Министра образования и науки Украины, были ожидаемыми. В МОН отметили, что уже начали работать над возможностями по наверстанию образовательных потерь.

По отдельным направлениям тестирования разница между результатами обучения учеников сел и городов составляет более 4,5 лет. Такие выводы шокировали главу комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака. Он отметил, что в 2018 году разница была не маленькой, однако сейчас она стала еще больше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт указала на проблему школьного образования в Украине.

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