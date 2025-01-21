Поступление в магистратуру-2025: стало известно, будут ли действовать результаты ЕВЭ предыдущих лет

Поступить в магистратуру в 2025 году могут студенты, имеющие результаты единого вступительного экзамена 2023 и 2024 годов. Абитуриенты, желающие повысить баллы, имеют право заново сдать экзамен в 2025 году и выбрать лучший результат.

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Такие условия предусмотрены проектом Порядка приема на обучение в 2025 году, обнародованным Министерством образования и науки на официальном сайте. Кроме этого, студенты в зависимости от специальности, на которые будут поступать, должны предоставить либо результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) за 2025 год, либо результаты единого государственного квалификационного экзамена за 2024 или 2025 год.

Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, поступающие должны преодолеть порог, равный 100 рейтинговым баллам. Согласно таблицам перевода баллов, в 2025 году из блока иностранного языка нужно набрать 5 тестовых баллов из 30 возможных.

В блоке теста общей учебной компетенции (ТОУК) также нужно получить 5 баллов из 33 возможных. Для этого студенты должны ответить на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

На ЕПВИ нужно правильно ответить по меньшей мере на 35 вопросов, таким образом получить 35 баллов из 140 возможных.

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