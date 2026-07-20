'Арендую бабушку в деревне'. Украинские родители развернули дискуссию по поводу летних каникул: дети ничем не заняты и 'сидят на шее'

Украинские родители развернули дискуссию по поводу длительных летних каникул в школе. Так, одна из мам, Юлия Конотоп, написала в социальной сети Threads, что взрослым все равно нужно работать, а дети в это время сидят на голове и ничем не заняты.

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Под постом женщины пользователи сети разделились во мнениях. Так, кто-то поддержал украинскую маму, тогда как другие говорили о том, что жизнь без школы намного легче, ведь не нужно просыпаться рано и возить детей на уроки.

"Меня достала фраза: "Что, ура? Каникулы?" Извините, вы что, дебилы? Мое "ура, каникулы" – это когда нужно работать, а дети ничем не заняты и сидят на голове 24/7. Да, это мои дети и моя ответственность, но боюсь, что кукушка просвистит раньше, чем я ожидала. "Ура, каникулы!" имели право говорить только мои родители, когда 31 мая в 9:30 звучал последний звонок, а в 11:00 меня заталкивали в жигули и везли на 3 месяца в деревню. Достало!" – написала Конотоп.

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В комментариях украинцы также шутили, что были бы готовы арендовать бабушку в деревне, чтобы отправить к ней детей на время каникул. В то же время некоторые отмечали, что когда школьников оставляли с дедушкой и бабушкой, они от этого страдали, ведь у них были свои заботы. Многие советовали поискать лагеря на этот период, сетуя на то, что в деревне нет никаких возможностей для развития детей.

"Лагеря на юге, на день. Вопрос в цене. Потому что здесь стоит 1600 в день. С питанием. Не каждый может себе это позволить. Но все забито. Кто-то работает онлайн, кто-то почти не работает, но дети не остаются одни. А что в деревне? Какое-то развитие? Увлечение гаджетами и перекапывание грязи палкой. Что там делать?"

"У нас каникулы всего 2 месяца. Я очень люблю, когда дочь дома. Очень рада, что не нужно вставать в 6 утра, чтобы отвезти её в школу. Единственный минус — приходится готовить больше".

"Я радуюсь каникулам, потому что нет домашних заданий, кружков, можно не торопиться и, наконец, вздохнуть свободно. В школе – пришкольный лагерь, потом лагерь при библиотеке, а потом у меня каникулы. А там уже и осень".

"То есть родители из-за вас переживали, дедушка и бабушка страдали. Как будто у них и так было мало своих забот в жизни. А тут еще внучку привезли. Сейчас вы действуете по сценарию своих родителей. Если по каким-то причинам у вас нет возможности отправить детей к бабушке и дедушке, то есть лагеря. Мы, учителя, должны отдохнуть".

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