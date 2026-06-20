Артур Пройдаков назвал две книги, которые стоит прочитать подросткам: они актуальны и содержат важные подтексты

Известный украинский учитель и литературовед, участник топ-10 рейтинга Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков поделился своими рекомендациями по книгам для подростков 15-17 лет. Он назвал два произведения, которые обязательно стоит прочитать.

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Педагог рассказал об этом в эфире Украинского радио во время обсуждения фестиваля "Книжный Арсенал" и роли чтения среди молодежи в целом. Пройдаков посоветовал украинским подросткам "Тигроловов" Ивана Багряного и роман "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка.

"Я посоветую прочитать Ивана Багряного "Тигроловы". Классика, которая актуальна, приключенческий украинский роман, в котором спрятаны важные подтексты. А вторая книга – пусть это будет Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма". Современно, интересно, актуально", – сказал учитель.

Пройдаков также подчеркнул, что интерес к литературе среди учеников старших классов в Украине существует, хотя и не всегда стабильно высокий. "Ситуация отличается в разных классах, школах и центрах, но, опираясь на свой опыт, скажу, что интерес есть. Стабильно он не слишком высок, если мы говорим об учениках 9-11 классов, но есть понимание популярности и трендовости украинской литературы", – объяснил Пройдаков.

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В то же время он отметил, что современные украинские авторы становятся все ближе поколению юных читателей. "Сегодня имена Макса Кидрука, Павла Деревянко, Артура Дроня, Сергея Жадана и других писателей и писательниц являются трендовыми. Они актуальны для молодежи", – добавил педагог.

Он обратил внимание и на разрыв между школьной программой и современной литературой. Однако, по словам Пройдакова, чиновники уже работают над тем, чтобы его сократить. "Ни для кого не будет секретом, что к современной украинской литературе мы доходим только в конце 11 класса, когда ученики готовятся к ВНО, НМТ, и у них уже немного расфокусируется внимание. Поэтому Министерство образования уже обсуждает этот вопрос и привлекает экспертов, чтобы приблизить школьную программу по литературе к современности и чтобы имена современных писателей и писательниц уже были включены в эту программу", – сказал учитель.

Иван Багряный "Тигроловы"

Это приключенческий роман о побеге украинца из советского концлагеря и его борьбе за свободу в суровых условиях тайги. За динамичным сюжетом скрываются более глубокие смыслы – тема достоинства, несокрушимости человека и противостояния тоталитарной системе. Сейчас это произведение Багряного уже считается классикой украинской литературы. Оно изучается в программе 11 класса.

Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"

Современный психологический триллер сочетает детективную историю с размышлениями о страхах, травмах и природе человеческой тьмы. Книга затрагивает сложные внутренние состояния и показывает, как человек взаимодействует со своими самыми глубокими переживаниями. Роман стал чрезвычайно популярным – его продажи превысили 100 000 экземпляров, он регулярно попадает в списки рекомендаций и даже лег в основу театральной постановки, которая стала одной из самых громких постановок 2025 года.

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