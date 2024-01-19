Артур Пройдаков предложил изучать украинский язык как иностранный на деоккупированных территориях
Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков предложил изучать украинский язык как иностранный на деоккупированных территориях. По его словам, нужно уже сделать дорожную карту.
Об этом педагог рассказал в интервью The Ukrainians. Он отметил, что сразу после деоккупации детей нельзя учить по программе, идентичной той, которую преподают в Киеве.
"После деоккупации ключевые две вещи: образование и финансовый ресурс. Есть действительно много людей, которые живут в режиме "какая разница". Их нужно перетаскивать на свою сторону и ласково через их детей влиять на них. Ключевое — это дети. Дети могут менять свои позиции", – сказал Пройдаков.
Он также отметил, что возвращение образования на деоккупированных территориях – это комплексный вопрос. Определенные вопросы нужно определять на законодательном уровне, в частности, об учителях и директорах учебных заведений. Пройдаков говорит, что есть вещи, о которых уже нужно говорить и сообщать людям, чтобы они знали, что произойдет, когда территории будут отвоеваны.
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