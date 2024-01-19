Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков предложил изучать украинский язык как иностранный на деоккупированных территориях. По его словам, нужно уже сделать дорожную карту.

Об этом педагог рассказал в интервью The Ukrainians. Он отметил, что сразу после деоккупации детей нельзя учить по программе, идентичной той, которую преподают в Киеве.

"После деоккупации ключевые две вещи: образование и финансовый ресурс. Есть действительно много людей, которые живут в режиме "какая разница". Их нужно перетаскивать на свою сторону и ласково через их детей влиять на них. Ключевое — это дети. Дети могут менять свои позиции", – сказал Пройдаков.

Он также отметил, что возвращение образования на деоккупированных территориях – это комплексный вопрос. Определенные вопросы нужно определять на законодательном уровне, в частности, об учителях и директорах учебных заведений. Пройдаков говорит, что есть вещи, о которых уже нужно говорить и сообщать людям, чтобы они знали, что произойдет, когда территории будут отвоеваны.

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