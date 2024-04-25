Аспиранты будут сдавать единый экзамен по украинскому и иностранному языку: что известно

Министерство образования и науки Украины предлагает провести эксперимент по аттестации аспирантов в форме Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) по украинскому и иностранному языку. Согласно обнародованному проекту, таким образом, должен осуществляться контроль за достижениями результатов обучения соискателей образования.

Документ для ознакомления разместило МОН на официальном сайте. Там указано, что целью такого контроля является подтверждение владения аспирантами компетентностями в соответствии с 8-м уровнем Национальной рамки квалификаций, предусматривающим использование академического украинского и иностранного языка в профессиональной деятельности и исследованиях.

Квалификационный экзамен планируется проводить для соискателей степени доктора философии второго года обучения в форме Внешнего независимого оценивания или в другом виде, однако он должен предусматривать использование различных видов тестовых и ситуационных заданий.

Аттестация аспирантов будет осуществляться в виде интегрированного тестового экзамена по украинскому и иностранному языку.

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Саму программу экзамена МОН разработает и утвердит не позднее чем за шесть месяцев до проведения ЕГКЭ.

Если аспиранты не сдают экзамен с первой попытки, то смогут сделать это повторно. В случае же повторной неуспешной сдачи соискатель образования будет отчислен.

Если же аспирант решит возобновиться, то это можно будет сделать не менее чем через полгода. Однако повторное обучение и прохождение ЕГКЭ будет возможно только по контракту.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2026 года.

Предложения и замечания можно присылать до 9 мая.

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