Аспиранты не будут сдавать госзачет по украинскому и иностранному языкам: стало известно о решении суда

В сети обнародовали решение суда об отмене обязательного единого государственного зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов третьих курсов. Такая проверка уровня знаний была введена постановлением Кабинета министров Украины №426 от 8 апреля 2025 года.

Скриншот решения опубликовала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина на своей странице в социальной сети Facebook. Как говорится в заметке, коллегия судей признала недействительной и противоправной необходимость сдачи аспирантами единого государственного зачета.

"Справедливость и законность есть! Иногда за них стоит побороться", – написала Гришина, подчеркнув, что это постановление вызвало шквал критики среди аспирантов и всего сообщества: в ней усматривались признаки нарушения Конституции, законов Украины и прав соискателей.

Гришина уточнила, что истцом по делу, который боролся за восстановление справедливости для аспирантов, выступил юрист-волонтер Роман Сергиенко.

Напомним, что OBOZ.UA рассказывал о том, что 8 апреля 2025 года вступило в силу Постановление Nº426 "О внесении изменений в Порядок подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях)". По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого в интервью украинскому медиа, такие изменения были нужны в связи с увеличением количества желающих учиться в аспирантуре в 2023 году. В то же время с 2024 года для поступления в аспирантуру введены общенациональные экзамены.

