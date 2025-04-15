В Украине ввели новые правила для аспирантов: кто будет сдавать государственный зачет по украинскому и иностранному языкам

Украинские студенты, которые учатся в аспирантуре, будут сдавать обязательный единый государственный зачет по украинскому и иностранному языкам. Проверять уровень знаний соискателей будут на третьем курсе обучения.

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Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью украинскому медиа сообщил, что такие изменения происходят в связи с увеличением желающих учиться в аспирантуре в 2023 году. В то же время с 2024 года для поступления в аспирантуру введены общенациональные экзамены. Кроме того, Министерство образования и науки ограничило обучение на контракте на третьем уровне получения высшего образования.

"У нас очень сильно увеличилось количество поступающих именно в 2023 году, мужского пола, 25 лет плюс. Речь идет об очень сильном всплеске. В 2023 году 18 тысяч человек вступило в аспирантуру. Это беспрецедентно. Чтобы вы понимали, примерно в аспирантуру в общей сложности по стране поступало 3–4 тысячи человек ежегодно. И здесь требовалась определенная проверка, что такие люди действительно являются аспирантами", – сказал Винницкий.

"В этом году будет заведен общенациональный экзамен, он на третьем году обучения, это именно для тех, кто поступил в 2023 году. И это будет проверка знаний именно по украинскому языку и иностранному. Те базовые знания, которые нужны любому аспиранту, который уже два года проучился", – добавил он.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабинета Министров от 8 апреля №426.

Поступающие в аспирантуру будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. В то же время исключена норма, когда поступающий подтвердил свой уровень знаний по иностранному языку действительным сертификатом перечисленных тестов, он может не сдавать ЕВЭ. При определении результатов конкурса указанные сертификаты приравниваются к результатам единого вступительного экзамена по иностранному языку с высоким баллом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда состоится регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру в 2025 году.

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