Стали известны даты вступительных экзаменов в аспирантуру в 2025 году

Регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру пройдет с 2 по 23 мая 2025 года. Дополнительный период продлится 16–17 июня, когда заявки смогут подать поступающие, которые не смогли сделать этого во время основного этапа.

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Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единое вступительное испытание по методологиям исследований (ЕВИ) будут проходить в период с 7 по 28 июля. Дополнительная сессия состоится с 18 по 28 августа. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

Регистрация будет проходить в приемных комиссиях заведений высшего образования. Участники получат экзаменационные листы, в которых будут указаны данные для осуществления входа на их информационные страницы "Кабинет участника вступительных испытаний в аспирантуру".

До 12 июня участники, зарегистрированные на основную сессию ЕВЭ/ЕВИ, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будут указаны дата, время и место проведения тестирования, а до 14 августа – участники дополнительной сессии.

Результаты основной сессии станут известны до 8 августа, дополнительной – до 3 сентября.

ЕВЭ предусматривает оценивание уровня подготовленности поступающего к получению третьего уровня высшего образования.

ЕВИ объединяет тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский на выбор поступающего).

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