Поступление в аспирантуру-2025: сколько баллов нужно набрать по ЕВЭ и экзамену по философии

Студентам, которые планируют поступать в аспирантуру в 2025 году, нужно будет набрать не менее 150 баллов на каждом блоке единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Также соискатели образования должны получить не менее 100 рейтинговых баллов на тесте по философии науки.

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Проводить вступительные экзамены будет Украинский центр оценивания качества образования. Для сдачи первого блока ЕВЭ студенты будут иметь 75 минут, второго – 45. Об этом говорится в проекте Порядка приема в заведения высшего образования.

Студенты также должны пройти единственное профессиональное вступительное испытание, которое в этом году будет состоять из тестов философии науки. Тест в 2025 году заменит традиционный вступительный экзамен, проводимый вузами ранее для зачисления студентов в аспирантуру. Задания к экзамену будут составлены в соответствии с программой, которая будет утверждена позже.

Кроме того, могут быть предусмотрены и дополнительные вступительные экзамены в аспирантуру. В частности, для тех, кто будет поступать для получения степени доктора философии/доктора искусства в аспирантуру по другой специальности, чем та, которая указана в их дипломе.

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