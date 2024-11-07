'Мы еще такого никогда не имели – все ходят на пары!' Винницкий озвучил неожиданные последствия громкого скандала вокруг вступления в аспирантуру-2024

Проректоры, которые занимаются аспирантурой, удивлены студентам 2024 поступления, ведь они почти все добросовестно ходят на пары. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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В подкасте "Дофамин для образования" он отметил, что МОН в этом году принял верное решение, увеличив количество мест на дневной форме на третьем уровне получения образования до 7 тысяч. Таким образом, наукой занимаются именно те, кому это интересно. И такие аспиранты будут делать инновации, которые будут развивать инженерную отрасль в Украине.

"Проректоры, которые преимущественно занимаются аспирантурой, ко мне обращаются и говорят: "Мы еще такого никогда не имели: аспиранты все ходят на пары". Да, большая часть – это мужчины, которые тоже хотят увернуться, не видят себя на фронте и т.д. Но большое количество этих аспирантских мест – на инженерные специальности, связанные с войной", – сказал замминистра образования.

Он надеется, что такая практика будет продолжаться и дальше, когда государство будет финансировать ограниченное количество мест в аспирантуре, чтобы в науке оставались заинтересованные люди.

Напомним, в 2024 году студенты могли поступить на дневную форму в аспирантуру только на бюджет. МОН увеличил количество мест государственного заказа до 7 тысяч, чем отсеяло тех соискателей образования, которые были не заинтересованы в обучении. Такое решение образовательного ведомства привело к шквалу критики со стороны абитуриентов. Кроме того, при сдаче вступительных экзаменов были изменены правила по набору баллов на тесте.

Впоследствии МОН ответило на претензии от студентов относительно изменений правил поступления и отметило, что это не нарушение конституционного права на образование. Ведь желающие смогут получать образование и в заочной или вечерней форме на контракте.

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