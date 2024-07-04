МОН ответило на главную претензию украинцев по поводу изменения правил поступления в аспирантуру-2024: конституционное право не нарушено

Министерство образования и науки (МОН) считает, что изменение правил поступления в аспирантуру в 2024 году не является нарушением конституционного права на образование. В частности, образовательное ведомство оставило заочную и вечернюю формы для поступающих на контракт.

Таким образом, МОН отметило, что никаких прав абитуриентов не нарушено. Об этом стало известно по запросу СМИ в пресс-службу образовательного ведомства.

"Мы оставили опции для контрактников: заочная и вечерняя формы. Так что никаких ограничений конституционных прав нет", – говорится в документе.

Решение об изменении правил касается только текущего года и может быть изменено в следующем учитывая ситуацию.

Напомним, украинским поступающим в аспирантуру и магистратуру, которые сдавали единый вступительный экзамен в 2024 году, пересчитают баллы по тесту общей учебной компетенции (ТЗНК). В частности, речь идет о задачах 22 и 23 в ситуации 2 и вопросе 25, касающихся ситуации 3. При подготовке тестов не удалось избежать некоторых технических ошибок, возникших на этапе верстания ТЗНК

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