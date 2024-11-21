Поступающие в аспирантуру в 2025 году будут сдавать новый экзамен

В Украине обновили правила поступления на учебу в аспирантуре в 2025 году. Поступающим, кроме единого вступительного экзамена, нужно будет сдать еще один экзамен.

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Речь идет о едином профессиональном вступительном испытании по философии науки. Об этом говорится в проекте Порядка приема в заведения высшего образования. Министерство образования и науки обнародовало документ для общественного обсуждения.

ЕПВВ – это общегосударственный тест, который заменит традиционный вступительный экзамен, который проводился заведениями высшего образования для зачисления студентов на аспирантуру.

После получения положительных результатов по двум тестированиям студент должен сдать вступительный экзамен в университете – по иностранному языку, специальности или пройти другие формы вступительных экзаменов. Это может быть собеседование, экзамен или презентация исследовательских предложений.

Минимальные баллы для приема на аспирантуру: для ЕВЭ – 150 баллов на каждый блок (тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и блок по иностранному языку); для ЕПВВ по философии науки – 100 рейтинговых баллов.

Кроме того, могут быть предусмотрены и дополнительные вступительные экзамены для поступления на аспирантуру. В частности, для тех, кто будет поступать для получения степени доктора философии / доктора искусства в аспирантуру по другой специальности, нежели указанная в их дипломе.

Напомним, что для поступления на магистратуру в 2025 году также увеличили перечень вступительных экзаменов. Помимо единого вступительного экзамена (ЕВЭ) необходимо будет сдать либо единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВВ), либо творческий зачет, либо единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКЭ), либо профессиональный экзамен в заведении высшего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН определило, какой пороговый балл по каждому предмету НМТ должны набрать выпускники, чтобы в 2025 году поступить в вузы.

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