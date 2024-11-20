Какие минимальные баллы по предметам НМТ нужно набрать для поступления в вузы в 2025 году

Министерство образования и науки определило, какой пороговый балл по каждому предмету НМТ должны набрать выпускники, чтобы в 2025 году принимать участие в конкурсном отборе в заведения высшего образования. Нынешние правила будут такими же, как и в прошлом году.

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Об этом говорится в проекте Порядка приема в заведения высшего образования, которое МОН обнародовало для общественного обсуждения во вторник, 19 ноября. Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

Так, поступающие, которые будут составлять НМТ-2025, должны набрать:

7 баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;

8 баллов – по истории Украины;

6 – по химии;

5 баллов – по математике, физике и иностранному языку.

Если выпускник получит тестовый балл меньше установленного порогового балла хотя бы по одному предмету НМТ, он не будет иметь права участвовать во вступительной кампании 2025 года.

Рассчитать конкурсный балл для поступления в университет можно путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предмет. Для этого можно воспользоваться таблицей или онлайн-калькулятором.

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