Что означает рейтинговый, конкурсный, минимальный, проходной балл для поступления на бакалавриат

Для того, чтобы поступить в заведение высшего образования (ЗВО), абитуриентам нужно набрать необходимое количество баллов. Однако на каждом этапе будущие студенты могут сталкиваться с непониманием, как рассчитать свои оценки, чтобы получить возможность учиться в университете.

OBOZ.UA собрал информацию о рейтинговом, конкурсном, минимальном и проходном баллах при поступлении на бакалавра. Детальнее о том, чем они отличаются и на каком этапе встречаются читайте дальше.

Тестовый бал

Тестовые баллы получают все участники Национального мультипредметного теста (НМТ). На каждом из четырех предметов поступающим нужно предоставить правильные ответы, от чего зависит уровень их оценок.

Рейтинговый балл

Следующим этапом, после сдачи НМТ, становится конкурсный отбор. Он происходит путем перевода тестовых баллов в рейтинговые с помощью специальных таблиц. Нормы пересчета ежегодно утверждает Министерство образования и науки в порядке приема в ЗВО.

Для того чтобы преодолеть "порог", абитуриентам нужно набрать не менее 100 баллов на НМТ, что составляет 15% правильных ответов по каждому предмету на экзамене.

Конкурсный балл

Для того чтобы рассчитать конкурсный балл, необходимо рейтинговые баллы по каждому предмету умножить на весовые коэффициенты, которые утверждает МОН. Кроме того, поступающим учитывают оценки за творческий конкурс, бакалаврское единое профессиональное вступительное испытание, отраслевой и региональный коэффициенты, а также баллы за успешное окончание подготовительных курсов при ЗВО и т.д.

Проходной балл

Проходной балл на бюджет формируется по широкому конкурсу, учитывая всех абитуриентов, подавших заявления на определенную специальность, чтобы соискатели могли конкурировать за место на бесплатное обучение в конкретном году.

Таким образом, формируется так называемый широкий рейтинговый список. Правительство описывает количество бюджетных мест. Затем учитываются все заявления абитуриентов и их рейтинговые баллы. Абитуриенты с самыми высокими оценками будут размещены вверху списка. Далее – по мере уменьшения их баллов на определенное количество мест. В то же время, рейтинговый балл последнего соискателя образования, который получит бюджетное место, и будет проходным баллом на бесплатное обучение. Каждый год проходной балл может изменяться.

Минимальный балл

Для всех специальностей, кроме определенных исключений, минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе определяет учебное заведение в своих Правилах приема. В то же время, существует определенный перечень специальностей, на которые минимальный конкурсный балл для поступления определяется Министерством образования и науки.

В частности, в 2024 году для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" области знаний "Здравоохранение", специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" конкурсный балл для вступления и на контракт, и на бюджет составляет не менее 150.

Для всех остальных абитуриентов пороговый балл для поступления на бюджет составляет не менее 130.

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