Сколько баллов нужно набрать для поступления в магистратуру в 2024 году и кто сможет принять участие в дополнительной сессии

Поступающие в магистратуру в 2024 году должны обязательно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ, укр. – ЄВІ). Он состоит из двух блоков – тест общей обучающей компетентности и иностранного языка. Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, абитуриентам нужно набрать не менее 5 тестовых баллов из обеих частей.

Для некоторых специальностей магистратуры необходимо будет сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ, укр. – ЄФВВ). На этом экзамене поступающие должны преодолеть минимальный порог в 35 тестовых баллов. OBOZ.UA собрал информацию для абитуриентов, которые будут получать второй уровень высшего образования в 2024 году.

Если будущий магистрант будет сдавать только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. А поступающие, которые будут проходить ЕВЭ и ЕПВИ – будут сдавать экзамены два дня, согласно датам в приглашениях.

В случае, если студенты не определились со специальностью, они могут выбрать два предмета ЕФОВ. Такие будущие магистранты будут три экзамена за три дня.

Сколько можно подать заявлений в магистратуру

Поступающие в магистратуру могут подать до 5 заявлений на бюджет и до 10 на контракт.

Даты поступления в магистратуру

Вступительные экзамены будут проходить в две сессии:

основная: 24 июня – 15 июля;

дополнительная: 31 июля – 14 августа.

Сколько учиться в магистратуре

В Украине продолжительность обучения в магистратуре составляет 1,5-2 года в зависимости от специальности, образовательной программы и университета.

Как вычисляется конкурсный бал на магистратуру

Конкурсный балл для поступающих на магистратуру рассчитывается по формуле:

КБ = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3

КБ – конкурсный бал

П1 – оценка теста общей обучающей компетентности ЕВЭ (от 100 до 200)

П2 – оценка теста по иностранному языку ЕВЭ (от 100 до 200)

П3 – оценка ЕПВИ или профессионального экзамена

Кто может принять участие в дополнительной сессии

Если поступающие по уважительной причине не смогли принять участие в ЕВЭ и ЕПВИ во время основной сессии, они смогут пройти экзамен во время дополнительной.

Основаниями могут стать:

отсутствие электроснабжения, объявления воздушной тревоги или резкое ухудшение состояния здоровья;

другие обстоятельства, помешавшие приняли участие в экзамене, но не зависели от действий и воли участника.

Также, если в ходе тестирования была нарушена процедура проведения экзамена, поступающие могут подать апелляционную жалобу и заявление для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение дней со дня проведения вступительного испытания обратиться с заявлением в региональный центр оценки качества образования. Если же причины были зафиксированы комиссией, абитуриент может оформить обращение в этот же день в помещении, где проходил экзамен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет для поступления в магистратуру чаще всего выбирали абитуриенты в 2024 году.

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