Найдите 4 краба: весёлая головоломка

Головоломки на внимательность могут стать хорошим способом ненадолго отвлечься от повседневных дел и одновременно потренировать способность замечать мелкие детали. На этот раз задача кажется простой: среди большого количества красных омаров нужно найти четырех крабов. Посмотрите на изображение ниже.

Однако справиться с ним с первого взгляда может быть сложнее, чем кажется. Крабы почти не отличаются по цвету от остальных морских обитателей, поэтому легко теряются среди десятков похожих фигур.

Попробуйте найти всех четырех крабов, прежде чем читать подсказку.

Чем полезны головоломки на внимательность

Такие задания, прежде всего, тренируют зрительный поиск – способность находить нужный объект среди большого количества похожих или посторонних деталей. Именно этот навык мы постоянно используем в повседневной жизни, когда ищем какую-то вещь, читаем насыщенную информацией страницу или пытаемся быстро заметить нужный знак.

Головоломки также заставляют некоторое время удерживать внимание на одной задаче и последовательно проверять различные участки изображения. Это может быть полезным упражнением для концентрации и наблюдательности.

В то же время скорость решения подобной загадки не стоит воспринимать как тест на интеллект. На результат могут влиять особенности изображения, концентрация в конкретный момент, усталость и даже то, на какую часть картинки человек посмотрел первой.

Если взгляд начинает "теряться" среди красных омаров, попробуйте мысленно разделить картинку на несколько одинаковых секторов. Внимательно проверьте один сектор и только после этого переходите к следующему.

Такой способ помогает не возвращаться много раз к одним и тем же местам и не пропускать отдельные участки.

Теперь попробуйте еще раз и проверьте, удастся ли найти всех четырёх.

OBOZ.UA предлагает головоломку, в которой нужно исправить уравнение с помощью двух спичек.

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