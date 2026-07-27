Переместите 2 спички: интересная головоломка

Решение головоломок со спичками – отличная тренировка для мозга, которая развивает пространственное воображение и гибкость мышления. Подобные математические задачи заставляют искать нестандартные пути решения и помогают поддерживать ум в тонусе.

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Попробуйте проверить свою внимательность и найти правильное решение для математического выражения, изображенного ниже.

В этой математической головоломке из спичек представлено ложное равенство: 4 + 9 − 7 = 1.

Главная задача состоит в том, чтобы сделать это уравнение правильным, переставив всего две спички. При этом по правилам игры категорически запрещено превращать знак равенства в знак неравенства.

Решение математической задачи со спичками поможет проверить вашу внимательность и улучшить логическое мышление.

Ответ на головоломку

Основной способ решения позволяет получить правильное равенство 5 + 3 − 7 = 1. Для этого из первой цифры 4 нужно убрать правую верхнюю вертикальную спичку и положить её сверху, превратив цифру в 5. Затем из цифры 9 убирают левую верхнюю вертикальную спичку, после чего она становится цифрой 3.

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Существует также зеркальный вариант решения. В этом случае первую цифру заменяют на 3, а вторую — на 5, в результате чего получается правильное выражение: 3 + 5 − 7 = 1.

Авторы головоломки предлагают и более нестандартные способы решения. Например, можно получить отрицательный результат 4 + 2 − 7 = −1 или использовать две спички для создания знака "плюс" перед единицей, получив выражение 4 + 4 − 7 = +1.

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