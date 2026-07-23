Как сделать три квадрата из четырёх: головоломка со спичками

Есть что-то почти магическое в том, как несколько спичек, разложенных на столе, могут поставить взрослого человека в тупик. Именно поэтому головоломки со спичками остаются такими популярными – они обманывают мозг и заставляют искать нестандартное решение. Посмотрите на изображение ниже.

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Перед вами фигура из четырех квадратов, которые по форме напоминают окно с четырьмя стеклами. OBOZ.UA предлагает вам переместить три спички так, чтобы квадратов тоже стало три. Хитрость в том, что спички нужно именно переместить, а не убрать.

Как решить такую головоломку? Во-первых, не зацикливайтесь на том, что вы уже видите. Подумайте не о том, что нужно убрать или переместить, а начните с конца – попробуйте представить, как должна выглядеть конечная фигура. А потом уже думайте, как преобразовать первую в вторую.

Позвольте фигуре "рассыпаться" у вас в голове. Не пытайтесь сохранить общую форму. Иногда правильное решение выглядит совсем не так, как исходная фигура. И, если есть такая возможность, перекладывайте палочки физически на столе, а не в голове. Моторика задействует другие участки мозга и часто помогает найти решение, которое никак не давалось.

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Готовы ответить на эту головоломку? Если нет, не спешите – дайте себе столько времени, сколько нужно, ведь у задачи нет строгого лимита. Главное здесь – прийти к решению самостоятельно.

А теперь объяснение. Чтобы превратить эти четыре квадрата в три, "разберите" верхний левый квадрат по внешнему контуру и "соберите" такой же, но справа внизу, создав дополнительную ячейку в фигуре. Замкните этот дополнительный квадрат, переместив правую нижнюю горизонтальную спичку из исходной фигуры.

Должно получиться вот такое изображение. Это и есть правильный ответ на головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было превратить 4 квадрата в 6.

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