Как сделать 4 квадрата из 6: головоломка со спичками

Головоломка со спичками позволяет проверить сообразительность, пространственное мышление и способность мыслить нестандартно всего за несколько минут. Регулярные интеллектуальные разминки помогают поддерживать гибкость ума и учат находить выход из нестандартных ситуаций в реальной жизни. Чтобы попробовать свои силы и разобраться с принципом построения уникальной геометрической фигуры, смотрите изображение ниже.

Переместите 2 спички, чтобы из 5 квадратов сделать 4

Видео дня

Суть этой популярной задачи заключается в работе с асимметричной конструкцией, выложенной из обычных спичек в два ряда и визуально напоминающей своеобразную "ступеньку". Исходная фигура состоит из пяти соединенных между собой квадратов, причем в верхнем ряду расположены два элемента (слева и посередине), а в нижнем – три (посередине и два справа). Перед игроком стоит четкая задача: переместить всего две спички так, чтобы в результате образовалось ровно четыре одинаковых квадрата, не оставив при этом ни одного лишнего или незакрытого элемента.

Ответ на головоломку

Для тех, кому сложно самостоятельно найти правильную комбинацию, предлагаем подробный ответ, который начинается с разрушения центральной части конструкции.

Главные истории дня

Прежде всего необходимо убрать одну спичку, образующую верхнюю горизонтальную сторону второго (среднего) квадрата в верхнем ряду. Поскольку эта геометрическая фигура теряет свою целостность, её боковые и нижние спички автоматически становятся основой для дальнейшего переформирования. На следующем этапе игроку нужно взять вторую спичку – на этот раз нижнюю горизонтальную сторону среднего квадрата, расположенного в нижнем ряду. Обе освободившиеся детали перемещаются в верхний ряд справа, прямо над первым квадратом нижнего ряда, где из них формируются верхняя и правая грани. Таким образом закрывается пространство, создавая новый целостный квадрат в ранее пустой зоне.

После завершения всех манипуляций исходная хаотичная структура трансформируется в гармоничную геометрическую фигуру.

Вместо пяти асимметричных элементов перед вами появится симметричная зигзагообразная конструкция, состоящая ровно из четырех отдельных маленьких квадратов. Все использованные спички идеально ложатся на свои места, доказывая, что даже самые сложные пространственные задачи имеют изящное математическое решение.

OBOZ.UA предлагает математическую головоломку со спичками, в которой для правильного ответа нужно переместить всего одну спичку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.