Всего одно движение изменит уравнение: головоломка со спичками

Любителям интеллектуальных задач OBOZ.UA предлагает головоломку со спичками, которая отлично развивает пространственное мышление и внимание к деталям. Чтобы проверить свои силы и попробовать самостоятельно решить это математическое уравнение, смотрите изображение ниже.

Суть головоломки

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На рисунке изображено спичечное равенство, которое является математически неверным: 6 + 1 = 12. Все элементы расположены стандартным образом: слева стоит шестерка, посередине – знак сложения и единица, а справа после знака равенства находится число 12. Главная задача этой головоломки заключается в том, чтобы найти ту единственную спичку, перемещение которой мгновенно превратит это ошибочное выражение в правильное. Для успешного решения ребуса понадобится немного творческого мышления и умение нестандартно смотреть на цифры.

Правильный ответ

Если у вас возникли трудности с поиском решения или вы просто хотите проверить свою догадку, разгадка довольно проста. Нужно взять одну левую нижнюю вертикальную спичку от цифры 6 (после чего она превратится в 5). Эту спичку следует переставить к цифре 1, превратив ее в 7.

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В результате такого единого движения мы получаем абсолютно верное математическое равенство: 5 + 7 = 12.

OBOZ.UA предлагает также "коварную головоломку", у которой есть два решения.

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