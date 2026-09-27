"Старый волк знает толк": как красиво сказать на украинском

Российский фразеологизм "старый волк знает толк" описывает опытного человека, которого сложно обмануть или перехитрить. Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что кто-то хорошо разбирается в определенном деле.

Он также передает мудрость, приобретенную благодаря годам и сложным жизненным обстоятельствам. Образ волка символизирует осторожность, силу и хитрость, а слово "толк" указывает на понимание сути дела. В украинском языке эту мысль можно передать несколькими меткими фразеологизмами.

Как по-украински сказать "старый волк знает толк"

Одним из соответствий является фразеологизм "Вовк старий не лізе до ями". Он подчеркивает осторожность человека, который уже имеет достаточно жизненного опыта, чтобы не попадать в очевидные ловушки.

Также можно сказать: "Був вовк у сіті, був і перед сіттю". Это выражение означает, что человек хорошо знает разные жизненные ситуации и способен предвидеть опасность еще до того, как она возникнет.

Еще один меткий вариант – "Старий вовк лапу собі відгризе, а в руки не дасться". Его употребляют, когда хотят подчеркнуть несокрушимость, хитрость и способность опытного человека избежать чужого контроля.

Близкими по значению являются и украинские выражения "стріляний горобець", "тертий калач". Все они характеризуют того, кто многое пережил, хорошо ориентируется в жизни и умеет замечать то, что может остаться незамеченным для новичка.

OBOZ.UA предлагает узнать, как сказать "душнила" по-украински.

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