Как сказать "душнила" на украинском: есть несколько точных вариантов

На какой спор в соцсетях сейчас ни наткнись, обязательно кто-то кого-то обозвучит словом "душніла". Или фонетически более украинизированным "душнило". Из контекста мы понимаем, что это кто-то скучный, надоедливый, кто-то, кто портит всем веселье. Но правильно ли употреблять этот эпитет именно с точки зрения украинского языка?

Однажды его довольно удачно перевел боксер Александр Усик. Правда, на английский. Во время пресс-конференции после победного боя с Тайсоном Фьюри он упомянул слово buzzkill – буквально "убийца веселья". А вот именно украинский эквивалент попыталась найти репетитор по языку Оксана Николаевна.

Официального перевода в словарях она не обнаружила, что неудивительно – это довольно новое слово, которое еще не успели зафиксировать языковеды. Однако несколько попыток перевести его уже предприняли пользователи портала "Словотвір".

"Самый понравившийся вариант – это „нудій". „Нудило"... Ну, это прикольно звучит, „нудило". Но "придирок"! "Придирок" тоже прикольно", – рассказала о своих находках репетитор.

Впрочем, к этому вопросу можно подойти и с другой стороны. Происходит этот не очень приятный эпитет от прилагательного "душний" и означает человека, находиться в компании которого так неприятно, что аж дышать нечем. К его корню добавляются суффикс -ил- и окончание -а или -о. Слово "душний" мы находим в украинских словарях, значит, корень можем оставить. А вот с окончанием слова возникают определенные проблемы.

Дело в том, что на -ила оканчиваются уничижительные слова (пейоративы) в русском языке. Достаточно вспомнить такие слова, как "чертила", "терпила", "чепушила". В украинском языке слова, оканчивающиеся на похожее -ило, в основном обозначают какое-либо орудие или средство — "кадило", "зубило", "білило", "кропило", "мастило".

Если же вы хотите образовать пейоратив от этого корня, но с исконно украинским суффиксом, воспользуйтесь следующими вариантами:

-юг-: душнюга — как "злодюга", "катюга" или "бандюга";

— как "злодюга", "катюга" или "бандюга"; -як-: душняк — как "босяк" или "скотиняка";

— как "босяк" или "скотиняка"; -иск-: душнисько – как "страховисько" или "чудовисько".

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