"Кто такие "півовали"?" Украинка довела сеть до истерики видео с домашним заданием: откликнулся даже Артем Пивоваров

Представьте себе, что в пятницу вы сели с ребенком делать задания для начальной школы, и всего лишь одно слово полностью поглотило ваше внимание, да еще и сделало вас звездой соцсетей. Именно так и произошло с украинкой по имени Оксана Братченко.

Она опубликовала в своих аккаунтах ролик о загадочном слове украинского языка "півовали" и довела своих подписчиков до истерики. "Девочки, это просто клиника. Домашнее задание. "Півовали". Читаю "півовали" — думаю, какие "півовали". Пиво? Пивоваров, думаю", – сказала женщина. И до этого момента действительно трудно понять, о чем идет речь в рабочей тетради.

Загадка решается сама собой, когда женщина произносит слово с паузой посередине: "пів-овали". Оказывается, на этой странице тетради речь идет о геометрических фигурах – неполных овалах.

Вся хитрость заключалась в нормах нового украинского правописания. Согласно ему, слова с частицей "пів-" в большинстве случаев пишутся раздельно. Но исключением являются ситуации, когда "пів-" с существительным в именительном падеже составляет единое понятие и не выражает значения половины. Например, к таким словам относятся "піваркуш", "південь", "півзахист", "півколо", "півкуля", "півмісяць", "півоберт", "півовал", "півострів".

Этот ролик с криком души мамы, которая пока не очень хорошо владеет новыми нормами правописания, настолько стал вирусным в Instagram, что поддержать женщину пришел певец Артем Пивоваров. "Всім пливіт! Я Алтем Півовалов", – написал он, спародировав не очень четкую детскую речь. Это очень порадовало и саму Светлану, и других комментаторов этого ролика.

Впрочем, среди подписчиков и случайных зрителей ролика не все оказались в восторге от норм нового правописания. Дехт даже называл его "способом доказать учительнице, что это она дура, а не он".

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