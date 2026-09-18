Какова длина удава? Задача по математике довела отца второклассника до истерики

Отец школьника возмутился сложностью обычной задачи из учебника по математике для 2-го класса, считая ее неразрешимым "набором слов". Обычная арифметическая задача на сравнение величин оказалась непосильной для блогера под ником @den4ik777.

О своих эмоциях и неудачных попытках понять условие он рассказал в экспрессивном видео на своей странице в TikTok. Суть задачи сводилась к измерению длины удава через шаги других животных, которые нужно было сопоставить между собой.

"Длина удава равна 40 шагам попугая. В одном шаге обезьянки – 5 шагов попугая. Скольким шагам обезьянки равна длина удава?", – говорится в условии задачи. "А ну-ка, гении, давайте я вам задам задачку, тиктоковские, а вы мне ее разгадаете. Потому что, например, я ее не разгадал", – говорит о ней мужчина. И добавляет, что и в 11 классе не справился бы с таким заданием, а здесь его задают во втором.

Несмотря на панику блогера, на самом деле задача решается одним простым действием. По условиям мы знаем, что весь удав равен 40 шагам попугая, при этом 5 шагов попугая – это еще и длина шага обезьянки. Значит, чтобы узнать длину удава, нужно полное количество шагов попугая разделить на длину шага обезьянки в тех же единицах измерения. То есть поделить 40 на 5. И получится 40 : 5 = 8. Длина удава составляет 8 шагов обезьянки.

Проверяем полученное значение. Если длина удава – 8 шагов обезьянки или 40 шагов попугая, то сколько шагов попугая поместится в одном шаге обезьянки? Поделим 40 на 8 и получим 5, как и сказано в задаче. Значит, мы все посчитали правильно.

В комментариях под роликом многие пользователи легко справились с этим вычислением и иронично отнеслись к его "сложности". Однако можно предположить, что автор блога на самом деле таким образом провоцирует своих подписчиков, ведь на его странице опубликовано не одно видео с математическими задачами для 2-3 классов. Вероятно, он таким образом троллит свою аудиторию ради просмотров и активности.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, как этот же блогер не смог решить задачу на вычисление слагаемых, когда известна сумма.

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