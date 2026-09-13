"Завис и отец, и половина TikTok!" Задача по математике для 3 класса запутала сеть

Новый учебный год начался совсем недавно, а родители украинских школьников уже активно делятся в сети трудностями, с которыми они сталкиваются вместе с детьми при выполнении домашних заданий. Одна задача по математике для учеников 3-го класса запутала не только школьницу, но и ее отца, а также многих комментаторов.

Видео о ней в TikTok опубликовал пользователь с ником den4ik777. Задание заключается в том, чтобы найти трехзначное число, если сумма "предшествующего и следующего за ним чисел равна 300".

"3-й класс, ребенок пришел, говорит: "Помоги, папа"… я даже не понял, что прочитал… я не понимаю, что они хотят", – говорил автор видео.

Родители третьеклассницы обратились к пользователям TikTok за помощью в поиске этого трехзначного числа.

Ответ на эту задание – 150, поскольку сумма чисел 149 и 151 – предыдущего и следующего за ним – равна 300. Многие комментаторы быстро справились с задачей либо с помощью логического мышления, либо с помощью несложных математических вычислений.

При этом многие отметили, что их действительно сбила с толку формулировка, поскольку само задание на самом деле не сложное.

"150, но для третьего класса это сложно. Зачем все это детям усложнять? Наверное, чтобы жизнь не казалась им медом", "Завис и отец, и пол тик тока вместе с ним", "Делают все, чтобы ребенок чувствовал себя тупым. Создают комплекс неполноценности", "очень усложнили программу и запутают детей!!!", "А какой смысл в этой задаче?", "Такие задачи для детей придумывают, чтобы дети боялись, что не понимают, и считали себя неумными. Убивают уверенность в детях", "Очень часто задания написаны лингвистически некорректно, даже взрослому сложно, что уж говорить о ребенке! А дети из-за этого теряют желание учиться", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, мама второклассника Лиза Шульман из Львова показала домашнее задание своего сына по программе "Интеллект Украина" и взбудоражила сеть. Она рассказала, что в первом классе старалась не акцентировать внимание на домашнем обучении, чтобы не отбить у ребенка желание ходить в школу. Однако во втором классе количество уроков, которые нужно выполнять дома, возмущает её.

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