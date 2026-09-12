"Это выживание, а не обучение!" Мама второклассника показала домашнее задание с программы "Интеллект" и взбудоражила сеть

Мама второклассника Лиза Шульман из Львова показала домашнее задание своего сына по программе "Интеллект Украина" и взбудоражила сеть. Она рассказала, что в первом классе старалась не акцентировать внимание на обучении дома, чтобы не отбить у ребенка желание ходить в школу. Однако во втором классе количество уроков, которые нужно выполнять дома, возмущает ее.

В посте в Threads она отметила, что ее сыну за вечер предстоит выполнить 9 страниц по украинскому языку и литературе, шесть страниц по ЯПМ (Я познаю мир), две по математике и еще выучить чтение. Женщина подчеркнула, что пожалела, что не выбрала для ребенка программу Новой украинской школы. Кроме того, уделять учебе время с 8 утра до 9 вечера – это слишком много для детей второго класса.

"В первом классе я старалась не акцентировать внимание на домашнем обучении, чтобы не отбить у ребенка желание ходить в школу, да и в целом считаю, что большинство заданий можно выполнять вместе с учителем, так как он находится в школе с 8:15 до 17:15. Сейчас мы учимся во втором классе, и это просто кошмар. Уже несколько раз пожалела, что не отдала ребёнка в НУШ. С сегодняшнего дня на завтра нам задали по украинскому языку и литературе 9 страниц, 9 сочинений, по ЯПМ – 6, по математике – 2 и еще выучить чтение", – написала мама второклассника.

В комментариях часть родителей отметила, что многое зависит от учителя, ведь именно от того, сколько он успевает дать информации на уроке, зависит объем домашней работы. В то же время другие подчеркивали, что эта программа предусматривает большой объем информации и была разработана для одаренных детей, поэтому, возможно, школьнику она просто не подходит.

"Много домашней работы для "Интеллекта" – это норма. У нас замечательная учительница, но на объем домашней работы это мало влияет, такая программа".

"Мой ребенок тоже сейчас учится во 2-м классе, задают и 14 страниц прочитать, но об этом нам сообщают за неделю. Все успеваем прочитать. Мне кажется, когда отдаёшь ребенка в "Интеллект", нужно сразу смотреть, потянет ли он это".

"Эта программа с самого начала была разработана для одаренных детей, и отбор был очень строгим. С вашим ребенком все в порядке, просто не всем это дано и не всем это на самом деле нужно".

Некоторые отмечали, что не понимают, зачем отправлять детей учиться по программе "Интеллект". Ведь школьникам приходится усваивать значительный объем информации, к тому же родители вынуждены помогать своим сыновьям и дочерям выполнять домашние задания. Именно поэтому они выбрали программу НУШ.

"Как хорошо, что у нас доступна только НУШ. Даже выбирать не нужно".

"Мой самый большой страх, когда я переводила ребенка в другую школу, был попасть на программу "Интеллект". Потому что я не готова после школы сидеть с ней и делать домашнюю работу".

"Мне не нравится "Интеллект", я не понимаю эту программу. Они куда-то спешат, проходят по 100–500 страниц за раз, а потом повторяют все заново. Отдала в НУШ и не жалею".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть взбудоражил список литературы для 2-го класса по программе "Интеллект Украины".

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