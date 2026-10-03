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Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою "Інтелект"

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
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Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою "Інтелект"
У мережі дискусія через програму "Інтелект". Джерело: Freepik

Мама другокласника зі Львова Ліза Шульман показала домашнє завдання свого сина за програмою "Інтелект Україна" і розбурхала мережу. Вона поділилася, що у першому класі намагалася не акцентувати увагу на навчанні вдома, щоб не відбити в дитини бажання ходити до школи. Проте у другому класі кількість уроків, які потрібно виконати вдома її обурює.

У дописі в Threads вона зауважила, що син має за вечір виконати 9 сторінок з української мови та літератури, 6 сторінок з ЯПС (Я пізнаю світ), 2 з математики і ще вивчити читання. Жінка підкреслила, що пожалкувала, що не обрала програму Нової української школи для дитини. Крім того, на її думку, приділяти навчанню час з 8 ранку до 9 вечора занадто для дітей у другому класі.

Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою ''Інтелект''

Мама другокласника пожалілася на програму "Інтелект". Джерело: Скриншот

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"У першому класі я старалася не акцентувати на навчанні вдома, щоб не відбити в дитини бажання ходити до школи, та і загалом вважаю, що більшість завдань можна робити із вчителем, так як він знаходиться у школі з 8:15-17:15 Зараз ми ходимо у другий клас і це просто жах. Вже декілька разів пошкодувала, що не віддала дитину в НУШ. З сьогодні на завтра нам задали з української мови та літератури 9 сторінок, 9 письма, з ЯПС – 6, з математики – 2 і ще вивчити читання", – написала мама другокласника.

У коментарях частина батьків поділилися, що багато залежить від вчителя, адже від того, скільки він встигає дати інформації на уроці і залежить обʼєм домашньої роботи. Водночас інші підкреслювали, що ця програма передбачає великий обсяг інформації і була розроблена для обдарованих дітей, тож можливо школяреві вона просто не підходить.

Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою ''Інтелект''

Наскільки важка програма "Інтелект". Джерело: Скриншот

"Багато домашки для "Інтелекту" – норма. У нас чудова вчителька, але на обсяг домашки це мало впливає, така програма".

"Моя дитина теж зараз у 2-му класі, задають і 14 сторінок прочитати, але це кажуть нам за тиждень. Все встигаємо прочитати. Мені здається, коли віддаєте в "Інтелект", треба одразу дивитися чи дитина це потягне".

Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою ''Інтелект''

Чи варто обирати програму "Інтелект". Джерело: Скриншот

"Ця програма з самого початку була розроблена для обдарованих дітей і був дуже серйозний відбір. З вашою дитиною все добре, просто не всім це дано і не всім треба насправді".

Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою ''Інтелект''

Яка програма краща – "Інтелект" чи НУШ. Джерело: Скриншот

Дехто зазначав, що не розуміє для чого віддавати дітей навчатися за програмою "Інтелект". Адже школярі мають проходити значний обсяг інформації, крім того батьки змушені допомагати виконувати домашнє завдання разом з синами та доньками. Саме тому вони обрали програму НУШ.

"Як добре, що у нас доступний тільки НУШ. Навіть обирати не треба".

"Мій найбільший страх, коли переводила дитину в іншу школу, був потрапити на програму "Інтелект". Бо я не готова після школи сидіти з нею робити д/з".

Друга зміна після школи: мама другокласника показала, скільки домашки задають за програмою ''Інтелект''

Чому батьки обирають програму "Інтелект Україна". Джерело: Скриншот

"Мені не подобається "Інтелект", не розумію тієї програми. Вони кудись спішать, 100500 сторінок за раз проходять, потім повторюють знову. Віддала в НУШ і не шкодую".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу збентежив список літератури для 2 класу за програмою "Інтелект України".

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