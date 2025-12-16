Атомы, протоны, электроны. Текст в учебнике для 2 класса по программе 'Интеллект Украины' смутил сеть

Папу школьника смутил текст в учебнике для 2 класса по программе "Интеллект Украины". В частности, он удивился, почему дети в таком возрасте изучают информацию об атомах, протонах и электронах.

Видео дня

В заметке в TikTok мужчина показал, что именно изучает его ребенок во втором классе. Украинцев сообщение папы школьника разделило во взглядах. Некоторые из них не поняли удивления отца, ведь программа Интеллекта предусматривает именно такие знания и они подчеркивали, что если ученику сложно учиться, то стоит выбрать другую программу.

"И что? Это же Интеллект. Они те протоны-нейтроны учат до 4 класса и все усвоят. Это очень умные дети. Программа очень хорошая. Если вам или вашему ребенку трудно: что вы делаете в Интеллекте?"

В то же время некоторые отмечали, что вскоре дети будут изучать элементы квантовой физики. К тому же, украинцы удивлялись, для чего обращать внимание на подобные вещи, ведь родители сами выбрали именно эту программу. Кроме того, пользователи соцсети делились, что их дети наоборот в восторге от обучения.

"В 3-м будут элементы квантовой физики".

Вы же сами ребенка сдали в Интеллект... У вас был выбор, и вы выбрали. Лично мне, эта программа нравится, нужно просто ничего не запускать и всегда выполнять домашние задания".

"До конца года ребенок напишет диссертацию, а летом станет бакалавром".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за программы "Интеллект" в начальной школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!