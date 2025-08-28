''Зачем ребенку во втором классе химия и столицы мира?'' Украинцы устроили дискуссию из-за программы ''Интеллект'' в начальной школе

В социальной сети Threads возникла дискуссия среди украинцев из-за учебных программ. В частности, одна из мам будущего первоклассника спросила преимущества программы "Интеллект" над "Новой украинской школой", ведь ее ребенку предложили для обучения выбрать одну из них.

Под сообщением пользователи соцсети указывали на то, что по "Интеллекту" дети получают больше энциклопедических знаний, изучают все флаги, страны мира, а во втором классе начинают осваивать химию. Кроме того, они указывали на то, что эта программа не предусматривает развитие эмоционального интеллекта и творчества.

"Интеллект" – это больше об энциклопедических знаниях, НУШ лучше развивает творчество, эмоциональный интеллект и т.д. Я вообще не понимаю, почему родители выбирают "Интеллект". Зачем ребенку во втором классе химия, все флаги и столицы мира и т.д.? Дети на эту зубрежку тратят часы. Лучше пойти спортом заняться, искать себя. А если информация и нужна будет – изучат отдельно. Конечно, НУШ тоже не совершенна, но "Интеллект" – это не о развитии ребенка, которое необходимо в 7, 8, 9 и т.д. лет".

"Я репетитор по укр. языку и литературе. Чаще всего обращаются ко мне уже в 6-7-х классах, и если это "Интеллект", то это капец. Если ребенку трудно дается обучение и небрежно учить темы, то к 7-му классу ребенок знает ровно 0, и исправить это ой как не легко. Что ни д/з, то квест по всей программе. Поэтому "Интеллект" считаю достаточно сложным".

В то же время некоторые родители поделились, что после обучения по этой программе ребенок, наоборот, стал более осведомленным.

"Интеллекта" боятся те, кто по нему не учился. Учились первый класс по "Интеллекту", дальше второй класс – очень довольны... Ребенок действительно изучил карту мира, множество интересных фактов о географии, физике, химии, но... Не сидим за уроками по вечерам, все делают на продленном, параллельно танцуют, поют, дважды в день гуляют на улице, все обучение в игровой форме, в мультах, картинках. С ребенком очень интересно общаться, он постоянно спрашивает, а знала ли я, что... и дальше какие-то интересные темы для размышления".

"Выбрала "Интеллект". Способ подачи материала значительно больше нравится; моему ребенку, как я считала, будет интереснее. И не прогадала! Несмотря на то, что каждый месяц покупаем рабочие тетради, есть большой плюс не таскать по 5 учебников и столько тетрадей. Все в куче, удобно, к тому же темы уроков по разным предметам перекликаются между собой".

"Старший 2 года учился в НУШ. В 3-м перевели в ИУ. Небо и земля: ребенок доволен, ему интересно. Но секрет не в программе обучения, а в учителях. Кто-то интересный ИУ преподает так, что хочется на себя руки наложить, а кто-то из НУШ делает конфетку. Сейчас младшая сознательно идет в ИУ".

