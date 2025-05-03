Аттестаты и дипломы об образовании украинцев станут доступны онлайн: Кабмин утвердил решение

В Украине запустят полноценную систему электронных документов об образовании. Дипломы, аттестаты и другие образовательные документы будут доступны онлайн через приложение и портал Дія.

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О принятом 2 мая решении сообщил в Telegram Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде. Правительство утвердило порядок формирования и применения е-документа об образовании.

Этот документ определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, подтверждающий получение лицом определенного образовательного уровня и/или присуждение определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования либо образовательно-квалификационного уровня, отметил чиновник.

Как пояснил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, теперь все образовательные документы украинцев – от аттестата до диплома о высшем образовании или научной степени – будут в цифровом формате.

Эти документы будут иметь свой уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор).

Они будут создаваться на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЕБО) и будут доступны в Дії.

"После полномасштабного вторжения РФ тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов. Электронная версия позволит восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома", – добавил народный депутат.

Как ранее писал OBOZ.UA, учебный год в украинских школах продлится до 30 июня 2025 года. Последние звонки в учебных заведениях прозвучат значительно раньше. Например, в Киеве местные власти рекомендовали провести праздник 30 мая.

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