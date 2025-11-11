Австралийский отец отказался отдавать свою дочь в школу: она готовит детей к миру, которого больше не существует

Австралийский отец и 38-летний предприниматель из Сиднея Джек Делоса заявил, что не будет отправлять свою дочь в школу. Он считает, что учебные заведения устарели и предназначены для подготовки фабричных рабочих, но не подготовки к реальному миру.

Делоса подчеркивает, что в школах даже не преподают того, что актуально в 2025 году. По его словам, девочка будет изучать с репетиторами чтение, письмо и математику, а остальное образование он будет обеспечивать самостоятельно, информирует Daily Mail.

"Вся система была разработана в 1800-х годах для подготовки фабричных рабочих, и все же никто не останавливается, чтобы спросить, действительно ли школа готовит детей к реальному миру. Мы просто предполагаем, что да, потому что нам так сказали. В школах даже не преподают того, что актуально в 2025 году, не говоря уже о 2045. Школа – это не просто пустая трата времени, это нечто хуже... Она готовит детей к миру, которого больше не существует, отбрасывая их назад еще до того, как они начали", – считает мужчина.

Он избегал критики, утверждая, что его идея не вести дочь в школу будет противоречивой в настоящее время. Отец девочки утверждает, что решение проблемы в режиме реального времени и адаптация к ситуациям важнее, чем общее запоминание.

Отрывок из подкаста, где мужчина высказал такое мнение, получил поддержку от других родителей, которые критиковали современную систему образования. Так, они отмечали, что дети, которые учатся дома, могут поддерживать разговор на большее количество тем, независимо от возраста.

