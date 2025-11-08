Дети плохо учились, срывали уроки. Как 'директор из ада' вывел проблемную школу в Британии на новый уровень и в чем его феномен

50-летнего Алуна Эбенезера родители школьников назвали "директором из ада" после того, как он за один день отправил домой 50 детей из-за нарушения правил ношения формы. В частности, ребята пришли не в таких носках, а девушки имели неподходящую длину юбок. Школьницам также давали влажные салфетки, чтобы они смывали макияж и ножницы для подрезания ногтей.

Руководитель учебного заведения ввел ряд различных методов для установления дисциплины. Так, непослушных учеников могут задерживать в субботу, а уроки математики проводить в стиле университетских соревнований, одновременно за высокую посещаемость школьники получают вознаграждения, информирует Daily Mail.

Результаты подобных правил стали бумом успешных экзаменов в школе, ведь успехи на выпускных экзаменов выросли на 14 баллов. В частности, 39% учеников имели самые высокие оценки, а количество заявок в университеты выросло на 15%.

По словам профсоюза учителей, перед этим учебным заведением фактически руководили ученики. Эбенезер уверяет, что занятия в выходной день имели мгновенный эффект и даже самые выносливые 11 детей явились на субботнее наказание.

У Эбенезера 27-летний стаж учительства, а последние два с половиной года он работал со школами, предоставляя им консультации по вопросам лидерства и культуры.

Разъяренные родители выступали с обвинениями Эбенезера в "жестоком обращении" и управлении "полицейским государством". Но директор, который ранее руководил школой для мальчиков в Лондоне, где ученика-растамана просили побрить волосы, если он хотел посещать уроки, защищал политику "нулевой толерантности", отмечая, что любое нарушение дисциплины "приводит к резне".

