Дети ее боятся, но результаты потрясающие: кто такая Кэтрин Бирбалсинг, которую называют строжайшей учительницей Великобритании

Кэтрин Бирбалсинг руководит одной из государственных школ в Лондоне и считается строжайшей учительницей Великобритании. Родители соревнуются за то, чтобы их дети попали именно в это учебное заведение. Здесь ученики из района со сложными социальными условиями могут получить лучшие знания в своей местности и попасть в университет.

В школе, расположенной в семиэтажном офисном здании, царит строгая дисциплина. В частности, школьники, передвигаясь между небольшими классными комнатами, должны соблюдать определенные правила. Посредине коридоров проходят линии, показывающие направление движения и которого должны придерживаться ученики. Кроме того, они не должны разговаривать или кричать. В учебном заведении существует строгий запрет движения по узкой лестнице, для того чтобы идти в противоположную от определенного движения сторону, рассказывает The Telegraph.

Если же ученики встречают учителя по дороге из класса в класс, то обязательно должны встретиться взглядом и поздороваться.

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Во время обеденного перерыва школьники первые 25 минут могут стоять у своих стульев, читать стихи, общаться на заданные учителем темы, в том числе про книги или текущие события. Однако дети не имеют права обсуждать что-либо другое. Остальные 25 минут ученики могут поиграть в группах не более четырех человек во дворе, поработать в компьютерном классе или посетить кружки.

В 2023 году школа, которой руководит Бирбалсинг, получила самый высокий балл – Progress 8 (показатель подотчетности для измерения эффективности средних школ в стране). Это означает, что дети имели в среднем более чем на два балла выше оценки, по сравнению со школьниками других учебных заведений.

Кроме этого, строгий педагог также выиграла суд, показав, что правила в школе нельзя нарушать по любым причинам.

Так, детям исламской веры, когда они достигают определенного возраста, нужно молиться в течение дня, но в школе нет отдельной комнаты для этого. Поэтому сначала школьники во время обеденного перерыва делали это во дворе, где было не более 4 человек. Однако впоследствии они стали собираться там большой группой. Директор это увидела и запретила так делать, ведь это противоречит порядку учебного заведения.

Также четырех учеников исключили из школы за то, что они отказались отвечать на обращение учителя, апеллируя, что им нельзя прерываться во время молитвы. Такие ситуации привели к тому, что в учебном заведении возникло разделение между детьми разных религий, а это подрывает школьную культуру, которая заключается в том, что все должны быть дружественными в коллективе.

После этого учебному заведению неоднократно угрожали заминированиями, выбивали окна в домах учителей и забрасывали стеклянными бутылками двор. Некоторые призывали уволить Бирбалсинг, а перед школой происходили протесты. Кроме оскорбительных электронных писем, администрация получала звонки от представителей общественности, которые обвиняли ее в неуважении к исламу, требуя от детей молиться на улице в грязных и влажных условиях, вместо того чтобы позволить им делать это внутри в специальной комнате.

Однако это не остановило строгого педагога и она добилась, чтобы ее правила соблюдали все без исключения. После того, как суд принял решение в пользу Бирбалсинг, она обратилась к родителям, которые планируют записываться в очередь в учебное заведение. Директор сказала, что если им что-то не нравится в правилах школы, они не должны отдавать сюда своих детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Великобритании, несмотря на то, что школьники не зубрят правила и не носят учебники, они должны соблюдать строгую дисциплину в школе.

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