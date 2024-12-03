Австралия первой в мире запретила соцсети для детей до 16 лет: что это значит для школ и какие есть 'подводные камни'

Австралия первой в мире запретила пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Платформы имеют год для внедрения инструментов для ограничения доступа. Однако не все педагоги соглашаются с таким решением, отмечая, что кроме вреда, онлайн-сети предлагают образовательные ресурсы, социальные связи и творческие возможности.

Видео дня

Предложенный запрет имеет значительные последствия для австралийских школ, которым, возможно, придется изменить свою политику по использованию технологий, программ цифровой грамотности и мер безопасности, сообщает издание School News. В то же время, если не будет введен строгий контроль, дети с легкостью смогут обходить возрастные ограничения.

Руководитель Школы управления информационными системами и технологиями Университета Нового Южного Уэльса Барни Тан отмечает, что любое регулирование должно учитывать реалии технологий в повседневной жизни.

"Без строгих механизмов проверки возраста и сотрудничества с промышленностью дети могут найти способы обойти эти ограничения. Успех этих мер также зависит от четкого общения с родителями, которые играют важную роль в управлении поведением своих детей в Интернете", – говорит Тан.

Хотя законодательство направлено на защиту учеников от вредного контента и дезинформации, успех такого запрета будет зависеть от правоприменения, сотрудничества с отраслью и роли, которую школы играют в создании безопасной и сбалансированной цифровой среды. Также остается вопросом, сможет ли решение эффективно защитить подростков, пока школы стремятся подготовить детей ответственно относиться к цифровому миру.

По словам Тана, Китай является лучшим примером серьезного контроля над несовершеннолетними. Ведь китайские дети могут играть в ограниченные часы, преимущественно в выходные и праздничные дни, а регистрация настоящего имени обязательна для доступа к социальным сетям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый десятый ребенок школьного возраста имеет признаки зависимости от соцсетей и игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!