Каждый десятый ребенок школьного возраста имеет признаки зависимости от соцсетей и игр: исследование ВОЗ

В мире резко вырос уровень проблемного использования подростками социальных сетей и игр в интернете. В 2018 году этот показатель был 7%, а в 2022 году вырос до 11%.

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Об этом свидетельствуют данные Европейского регионального бюро ВОЗ. Как отмечается, все больше детей среднего и старшего школьного возраста имеют симптомы зависимости от интернета.

Во время исследования было опрошено почти 280 тысяч подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 44 стран и регионов. В частности, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Эстонии, Исландии, Казахстана и Армении. Украинские дети участия в опросе не принимали.

Как говорится в результатах опроса, каждый десятый подросток (11%) продемонстрировал признаки проблемного поведения в социальных сетях, испытывая трудности с контролем своего использования и испытывая негативные последствия. Больше от этого страдают девочки (13%), чем мальчики (9%).

В ВОЗ называют полученные показатели "резким ростом". В 2018 году симптомы зависимости от интернета имели всего 7% подростков. "Это вызывает острое беспокойство по поводу влияния цифровых технологий на психическое здоровье и благополучие молодых людей", – отмечают в организации.

Более трети (36%) подростков сообщили о постоянном контакте с друзьями через социальные сети, с самыми высокими показателями среди 15-летних девочек (44%). Треть (34%) подростков играли в цифровые игры ежедневно. 12% подростков подвержены риску проблемных игр, причем мальчики чаще, чем девочки, проявляют признаки проблемных игр (16% против 7%).

"В отчете проблемное использование социальных сетей определяется как модель поведения, характеризующаяся симптомами, похожими на зависимость. К ним относятся неспособность контролировать использование социальных сетей, пренебрежение другими видами деятельности в пользу социальных сетей и сталкивание с негативными последствиями в повседневной жизни из-за чрезмерного использования", – сказано в отчете ВОЗ.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Анри П. Клюге говорит, что очень важно образование в области цифровой грамотности, однако пока оно остается недостаточным во многих странах.

"Очевидно, что нам нужны немедленные и последовательные действия, чтобы помочь подросткам переломить ситуацию с потенциально опасным использованием социальных сетей, которое, как было показано, приводит к депрессии, издевательствам, тревожности и плохой успеваемости", – сказал он.

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