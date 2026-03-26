Австралия запретила соцсети для детей до 16 лет: что показали первые результаты

Уже три месяца, как законодательство Австралии запретило доступ к соцсетям детям до 16 лет. И уже через месяц исследование показало последствия такого шага. Положительными моментами стали лучшее социальное взаимодействие, о котором сообщили 43% родителей этих детей, большее присутствие и вовлеченность в общении (38%), а также улучшение отношений с родителями (38%).

Какие еще результаты такого нововведения, насколько точным является опрос по этому поводу и какие нюансы относительно эффективности таких изменений, пишет издание Independent. Так, для определения того, насколько результативным является такой запрет, было проведено исследование, в котором приняли участие 1070 респондентов. Однако отмечается, что точный возраст детей не указан, как и доля родителей в этом опросе.

Как воплощалось нововведение

Для реализации этого запрета платформы социальных сетей удалили 4,7 миллиона учетных записей детей до 16 лет. Однако отмечается, что среди удаленных аккаунтов были и неактивные, а также дубликаты страниц, поэтому нельзя назвать точное количество детей, которых это касалось. К тому же молодежь может обходить ограничения по проверке возраста.

Какие результаты такого запрета

Кроме положительных моментов, таких как лучшее социальное взаимодействие, большее присутствие и вовлеченность в общении и улучшение отношений с родителями, респонденты также заявляли о негативном влиянии запрета. Так, около 27% сообщили, что их дети перешли на альтернативные или менее регулируемые платформы. А 25% родителей наблюдали снижение социальных связей, креативности или поддержки сверстников онлайн.

"Две трети взрослых, принявших участие в этом опросе, считали, что большее участие родителей может сделать запрет более эффективным. А 56% согласились, что строгий контроль и проверка возраста повысят его эффективность" – говорится в исследовании.

Отмечается, что опрос проводился посреди летних каникул, то есть в то время, когда обычно использование социальных сетей и так снижается, поэтому это уменьшает точность результатов. Также неизвестно, наблюдались ли определенные изменения в поведении среди молодых людей, которым запретили пользоваться соцсетями.

