Дети до 16 лет не смогут вести прямые эфиры без разрешения родителей: в Instagram, Facebook и Messenger введут новые правила

В социальных сетях Instagram, Facebook и Messenger вводятся новые правила. Теперь дети в возрасте до 16 лет без разрешения родителей не смогут вести прямые эфиры.

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Об этом сообщается на сайте Meta. Там также отметили, что родители должны подтверждать отключение функции размытия изображений с подозрением на обнаженность, которые могут приходить в частных сообщениях. Эта система автоматически активируется для пользователей до 18 лет.

Кроме того, родители могут ставить ежедневные лимиты на использование соцсети, блокировать доступ к соцсети в определенное время и видеть с кем общается их ребенок в чатах.

Самыми первыми странами, где заработают такие ограничения, станут США, Великобритания, Австралия и Канада. Изменить настройки без разрешения родителей подростки не смогут.

Также отныне доступными подростковые аккаунты станут в Facebook и Messenger. Страницы для детей до 16 лет в Facebook и Messenger будут предлагать схожие автоматические средства защиты для ограничения неприемлемого контента и нежелательных контактов.

По данным Meta, не менее 54 миллионов подростков имеют аккаунты в Instagram. Теперь дети будут иметь улучшенную защиту.

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