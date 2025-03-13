TikTok вводит комендантский час для подростков после 22:00

TikTok вводит ограничения по использованию приложения подростками до 16 лет. Так, после 22 часов лента на экране будет прервана функцией остановки. У детей появится полноэкранный режим с успокаивающей музыкой.

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Об этом сообщается на официальном сайте TikTok. Если после остановки экранного времени подросток захочет продолжить просмотр, он получит второе сообщение, которое будет труднее отклонить.

Таким образом, основатели стремятся предоставить положительные стимулы, которые помогут подросткам выработать сбалансированные долгосрочные привычки. В странах, где такая функция уже доступна, большинство школьников соглашаются с такими инициативами. В ближайшее время у TikTok должны появиться упражнения по медитации, напоминания об отдыхе, так как такие действия улучшают качество сна.

По словам члена консультативного совета TikTok по контенту доктора Вики Гаррисона, руководство сервиса создает дополнительные инструменты для сбалансированного использования приложения.

"TikTok откликнулся на призывы молодежи и их семей относительно дополнительных инструментов, которые помогут им поддерживать свое благополучие во время использования приложения. Приоритет сна, сбалансированное использование и большее взаимодействие между родителями и подростками по использованию социальных сетей - все это положительные шаги, которых, я надеюсь, мы увидим больше", – сказал Гаррисон.

Также родители могут установить повторяющийся график, который лучше всего подходит для их семейной жизни. Если планы изменяются, подростки могут получить дополнительное время для пересмотра, но окончательное решение принимают взрослые.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученики школы, в которой отказались от пользования TikTok, Snapchat и Instagram, получили результаты экзаменов на 16 баллов выше, чем в среднем по Великобритании. Кроме того, выпускники становятся одними из лучших в стране, поэтому имеют больше возможностей.

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