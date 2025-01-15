Школа, убедившая сотни учеников в Великобритании отказаться от TikTok и Instagram, обнародовала результаты

Ученики школы, в которой отказались от пользования TikTok, Snapchat и Instagram, получили результаты экзаменов на 16 баллов выше, чем в среднем по Великобритании. Директор учебного заведения уверяет, что дети больше сосредотачивались на подготовке к экзаменам. Более того, выпускники становятся одними из лучших в стране, поэтому имеют больше возможностей.

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Социальные сети были заменены обязательными сессиями проверки знаний, а некоторые ученики вообще отказались от использования смартфонов, сообщает Daily Mail. В прошлом году учебное заведение также проводило такую практику, результаты которой превысили ожидаемые.

Исследование, проведенное аналитическим центром Policy Exchange, показало, что в школах, где уже действует эффективный запрет (смартфоны хранятся в защищенном месте или полностью запрещены в кампусе), результаты GSCE (общий аттестат о среднем образовании) на один-два балла выше, чем у детей, которые учатся в заведениях с более мягкими правилами относительно гаджетов.

К запрету на пользование смартфонами также присоединился и колледж Итон. После этого Ormiston Academies Trust, группа компаний, управляющая школами, посещающими более 35 000 учеников по всей Великобритании, запретит использование телефонов в классах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как запрет смартфонов влияет на оценки по математике.

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