Заберите мобилки у девочек! Стало известно, как запрет смартфонов влияет на оценки по математике

Норвежские ученые обнаружили, что запрет мобильных телефонов в отдельных группах детей имеет заметные результаты. В частности, у девочек улучшается психологическое здоровье, становятся лучше оценки и они меньше прогуливают школу. В то же время, на ребятах это почти не отразилось.

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Результаты исследования предоставил Норвежский институт здравоохранения, передает Освитория. В частности, девушки, которые учатся в школах, где нельзя пользоваться смартфонами, имеют лучшие успехи по математике, чем их сверстники, которые пользуются телефоном бесконтрольно.

Ученые объясняют, что когда школьницы испытывают трудности с заданиями, они пытаются развлечь себя с помощью гаджета, чтобы погасить тревогу. После этого им тяжело возвращаться к заданию. Зато те девушки, у которых нет смартфонов, лучше сосредотачиваются на упражнениях и справляются с ними лучше.

Кроме того, исследователи считают, что соцсети оказывают большее влияние на жизнь школьниц, ведь они проводят время в гаджетах почти вдвое больше, чем ребята.

Специалисты заметили, что после ограничения пользования смартфонами девушки меньше стали обращаться к врачам с психиатрическими симптомами. В то время как те, кто пользовался гаджетами на 60% чаще обращались за такой помощью.

Также ученые говорят, что в семьях с более высоким социально-экономическим статусом, где дети больше путешествуют с родителями, посещают музеи и выставки, галереи, занимаются искусством или находят другие способы самовыражения, они уделяют меньше времени соцсетям. В то время как смарфонами они пользуются для обучения.

По словам исследователей, улучшение результата в обучении становится заметным спустя два года после введения ограничений. В то же время наиболее эффективной становится политика полного запрета наличия гаджетов на период пребывания на уроках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны Европы уже запретили мобильные телефоны в школах, а какие ввели ограничения.

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