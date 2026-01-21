Автор Радиодиктанта 2025 назвала пять современных произведений, которые стоит включить в школьную программу 10-12 классов

Автор Радиодиктанта национального единства 2025 Евгения Кузнецова считает, что старшеклассникам стоит добавить в программу ветеранскую литературу. Ведь книги, которые дети читают в школе согласно программе, уже давно не соответствуют современным интересам и потребностям и это стоит менять.

В подкасте "Что там с НУШ" писательница объяснила, что старшеклассникам следует читать книги, которые вышли за время полномасштабного вторжения. В первую очередь потому, что это обычно эссеистика.

По ее словам, эссе стоит читать именно в 10-12 классах, потому что это разбивает представление о военных, как о киборгах. И если в пятом классе это представление может быть положительным – наши военные нас защищают и нам ничего не страшно, то в 17-18 лет это уже время возвращения к реальности. Это время понять, что наши героические военные – они среди нас, это обычные люди.

Она назвала 5 книг, которые, по ее мнению, должны быть в школьной программе:

Артем Чапай "Не народжені для війни"

Богдан Коломійчук "Хороші передчуття"

Артур Дронь "Гемінґвей нічого не знає"

Дмитро Крапивенко "Усе на три літери".

Богдан Журавель "Букурія. Історія одного плавання".

По ее словам, такие книги важны, потому что не должно быть представления об украинской армии как монолитной структуре, где нет места ничему человеческому, ошибочно думать, что там стальные ребята и все.

"Можно вспомнить эпизоды, как солдат вроде бы убегает в самовольное увольнение из части, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, а потом возвращается в свое подразделение, потому что его просто не пустил командир. И это те вещи, которые очеловечивают наших героев", – объясняет Кузнецова.

