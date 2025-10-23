"Меня научили любить Пушкина. Что делать?" Вера Агеева назвала книги, которые родители должны прочитать детям

Анна Боклажук
Моя Школа
Часть современных родителей еще воспитывалась на русской литературе – среди которой стихи поэта Александра Пушкина или Анны Ахматовой. Однако собственных детей они уже предпочитают растить на качественной литературе, желательно украинской.

В интервью для YouTube-канала "Планета людей" украинский литературовед, критик и исследователь Вера Агеева назвала несколько украинских книг и авторов, которые достойны внимания родителей. Среди них трехтомник "Улюблені вірші" от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Также эксперт вспоминает поэтессу Наталью Забилу и писателя Всеволода Нестайко.

"Вообще в украинской литературе достаточно хороших книг, которые достойны внимания. Самое простое, что бы я посоветовала, для самых маленьких это "Улюблені вірші" – этого будет достаточно, там есть все. Также стихи Натальи Забилы", – говорит она и вспоминает еще варианты для немного старших детей – это книги Нестайко и Леси Ворониной.

