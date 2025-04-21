Когда и почему началась война? Книги и видео для детей о современной истории Украины
Современные дети растут в тяжелое время – война, воздушные тревоги, взрывы, укрытия. Дети задают вопросы и взрослым нужно понимать, что отвечать – чтобы и правду сказать, и уменьшить эмоциональную реакцию.
На странице "Читаем вместе с детьми" в социальной сети Facebook одна из пользователей спросила, какие книги можно читать ребенку 6-летнего возраста о войне. В комментариях предлагают достойные внимания варианты книг и видео.
"Что из современной истории Украины можно дать ребенку 6 лет, чтобы корректно и фактажно объяснить, когда и почему началась война?" – спрашивает пользователь Ирина Басиста и добавляет, что он хочет рассказать о ходе событий, но уменьшить эмоциональную окраску. Хочет, чтобы сын мог сделать свои выводы и для этого ей нужны книги, потому что самой об этом говорить сложно.
В комментариях ей советуют видео на YouTube:
- Мультсериал "Книга-путешествие по Украине"
- Мультсериал "Моя страна – Украина"
Из книг в рекомендациях называют следующие:
- "Крута історія України", издательство "Моя книжкова полиця". Книга для детей от 6-ти лет, которая не скучно расскажет об истории нашей страны со времен динозавров до сегодняшнего дня. Не совсем о войне, но о том, кто такие украинцы, которые так отважно борются за свою независимость веками.
- Комикс "Пригоди Микитки 24.02.2022" – история о смелом и изобретательном мальчике, оказавшемся в ужасных условиях русско-украинской войны. Здесь не только увлекательные приключения, но и назидательная и патриотическая история.
- "Незламні мураші", Лариси Ницой. Книга, в которой на примере муравьев, рассказывается история Украины, на которую напали, разрушили счастливую жизнь. Однако муравьиный народ соберется на силе и выгонит врага из родной земли.
Со своей стороны, предлагаем также книги, рассказывающие об опыте детей во время полномасштабного вторжения. Эти книги читает своим детям редактор OBOZ.UA раздела "Моя Школа":
- Мої вимушені канікули", издательства "Vivat". Здесь рассказывается история девочки и ее семьи от 24 февраля 2022 – сначала жизнь в подвале многоэтажки, а затем вынужденная эвакуация.
- "Чому тато не вдома", Алины Отземко. Книга написана женой военного для их маленького сына.
- "Битва за місто", Владимира Чернышенко. Книга призвана помочь детям, вопреки собственной воле ставшим участниками этой неистовой войны, поверить в то, что свет победит тьму, а зло обязательно будет наказано.
Также интересными будут:
- Детская книга "Мальована історія незалежної України" Братьев Капрановых, которая рассказывает о важных событиях и этапах становления Украины от 7000 до н.э. и до принятия независимости в 1991 году.
- "Казка про Майдан", Кристины Лукашук, которая в форме сказки расскажет детям о Героях Майдана и создаст почву для разговора с детьми о современной войне и борьбе, которая длится уже 11-й год.
Ранее OBOZ.UA писал, что лучший учитель Украины-2020 рассказал, как школам воспитывать патриотов. По его мнению, образование в школе не должно быть оторвано от происходящих процессов в стране. Для формирования национальной идентичности, которая сейчас нужна Украине, действенным инструментом является изучение истории с 1 класса или даже из детских садов.
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