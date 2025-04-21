Когда и почему началась война? Книги и видео для детей о современной истории Украины

Современные дети растут в тяжелое время – война, воздушные тревоги, взрывы, укрытия. Дети задают вопросы и взрослым нужно понимать, что отвечать – чтобы и правду сказать, и уменьшить эмоциональную реакцию.

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На странице "Читаем вместе с детьми" в социальной сети Facebook одна из пользователей спросила, какие книги можно читать ребенку 6-летнего возраста о войне. В комментариях предлагают достойные внимания варианты книг и видео.

"Что из современной истории Украины можно дать ребенку 6 лет, чтобы корректно и фактажно объяснить, когда и почему началась война?" – спрашивает пользователь Ирина Басиста и добавляет, что он хочет рассказать о ходе событий, но уменьшить эмоциональную окраску. Хочет, чтобы сын мог сделать свои выводы и для этого ей нужны книги, потому что самой об этом говорить сложно.

В комментариях ей советуют видео на YouTube:

Из книг в рекомендациях называют следующие:

" Крута історія України " , издательство "Моя книжкова полиця". Книга для детей от 6-ти лет, которая не скучно расскажет об истории нашей страны со времен динозавров до сегодняшнего дня. Не совсем о войне, но о том, кто такие украинцы, которые так отважно борются за свою независимость веками.

, издательство "Моя книжкова полиця". Книга для детей от 6-ти лет, которая не скучно расскажет об истории нашей страны со времен динозавров до сегодняшнего дня. Не совсем о войне, но о том, кто такие украинцы, которые так отважно борются за свою независимость веками. Комикс " Пригоди Микитки 24.02.2022 " – история о смелом и изобретательном мальчике, оказавшемся в ужасных условиях русско-украинской войны. Здесь не только увлекательные приключения, но и назидательная и патриотическая история.

" – история о смелом и изобретательном мальчике, оказавшемся в ужасных условиях русско-украинской войны. Здесь не только увлекательные приключения, но и назидательная и патриотическая история. "Незламні мураші", Лариси Ницой. Книга, в которой на примере муравьев, рассказывается история Украины, на которую напали, разрушили счастливую жизнь. Однако муравьиный народ соберется на силе и выгонит врага из родной земли.

Со своей стороны, предлагаем также книги, рассказывающие об опыте детей во время полномасштабного вторжения. Эти книги читает своим детям редактор OBOZ.UA раздела "Моя Школа":

Мої вимушені канікули ", издательства "Vivat". Здесь рассказывается история девочки и ее семьи от 24 февраля 2022 – сначала жизнь в подвале многоэтажки, а затем вынужденная эвакуация.

", издательства "Vivat". Здесь рассказывается история девочки и ее семьи от 24 февраля 2022 – сначала жизнь в подвале многоэтажки, а затем вынужденная эвакуация. " Чому тато не вдома ", Алины Отземко. Книга написана женой военного для их маленького сына.

", Алины Отземко. Книга написана женой военного для их маленького сына. "Битва за місто", Владимира Чернышенко. Книга призвана помочь детям, вопреки собственной воле ставшим участниками этой неистовой войны, поверить в то, что свет победит тьму, а зло обязательно будет наказано.

Также интересными будут:

Детская книга "Мальована історія незалежної України" Братьев Капрановых, которая рассказывает о важных событиях и этапах становления Украины от 7000 до н.э. и до принятия независимости в 1991 году.

"Казка про Майдан", Кристины Лукашук, которая в форме сказки расскажет детям о Героях Майдана и создаст почву для разговора с детьми о современной войне и борьбе, которая длится уже 11-й год.

Ранее OBOZ.UA писал, что лучший учитель Украины-2020 рассказал, как школам воспитывать патриотов. По его мнению, образование в школе не должно быть оторвано от происходящих процессов в стране. Для формирования национальной идентичности, которая сейчас нужна Украине, действенным инструментом является изучение истории с 1 класса или даже из детских садов.

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