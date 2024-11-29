'Историю нужно учить с 1 класса': лучший учитель Украины-2020 рассказал, как школам воспитывать патриотов

Учитель истории, победитель Global Teacher Prize Ukraine-2020 Василий Дьяков считает, что образование в школе не должно быть оторвано от процессов, которые происходят в государстве. Для формирования национальной идентичности, которая сейчас нужна Украине, действенным инструментом является изучение истории.

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Об этом педагог сказал в интервью "Новой украинской школе". Чтобы школа могла воспитывать патриотов, сначала стоит понять, какие представления о национальной идентичности есть у семей, которые приводят детей на учебу.

Он считает, что историю нужно преподавать с 1 класса вместо предмета "Я исследую мир" или даже из детских садиков.

"Я бы вообще начинал учить историю с 1-4 классов. Пусть это будет не "Я исследую мир", в котором, как в пазле, все гамузом: история, география, естествознание. Пусть это будет отдельный курс истории, чтобы приучать к этому детей из младшей школы. И даже в детсадах есть много мероприятий, связанных с национальным воспитанием, которые наполнены прежде эмоциональной составляющей. Дети заучили стишки, выступили, пришли домой, где родители общаются на русском, и рассказывают, какое государство плохое. Так что даст изученный ребенком стишок?" – отметил Дьяков.

Учитель считает, что с детьми нужно общаться и вытаскивать их из информационного пузырька. Следует также понимать, как для себя определяют национальную иденичность семьи, ведь, чтобы передавать детям понимание того, что значит быть украинцами, родители должны сами пройти путь самоидентификации и воспитания в себе патриотизма.

Дьяков также отметил, что в современных реалиях трудно соблюдать Государственный стандарт базового среднего образования, поскольку он "отличается от реальности". Например, согласно Госстандарту, школьник должен придерживаться демократических принципов. Однако ученики знают, что КНДР дала снаряды России через месяц после полномасштабного вторжения, а Украина полгода ждала разблокирования помощи в конгрессе США.

"Но это тоже признак демократии, потому что демократические ценности нуждаются в продолжительности и времени на обсуждение, нахождение компромисса. В то же время авторитарные системы действуют гораздо проще в принятии решений", – рассказал он.

Также педагог обратил внимание, что по новой концепции исторического образования сквозной линией есть гражданское образование, которое должно изучаться через интеграцию в другие предметы, однако инструментов для этой реализации нет.

К примеру, в школах США обязательным компонентом является определенное количество часов волонтерской деятельности. Это дает ребенку понимание, как проявлять свою гражданскую активность. А в Украине гражданское образование носит теоретический характер.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что математика для детей является подарком и предложением и ее изучение не должно быть мукой. Он ответил родителям, считающим, что им "логарифмы в жизни не понадобились" и объяснил, почему языком мира является именно математика.

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