'Математика в жизни не понадобится': учитель разбил популярный миф и объяснил, как родители воруют у детей шанс на качественное будущее

Заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что математика для детей является подарком и предложением и ее изучение не должно быть мукой. Он ответил родителям, которые считают, что им "логарифмы в жизни не понадобились" и объяснил, что языком мира является именно математика.

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В статье на сайте ZN.ua педагог подчеркнул: то, что говорит нам мир, выражается в математической форме – количественные характеристики, соотношение, законы природы. В то же время, язык более приспособлен для выражения эмоций.

"Возьмите любой предмет искусственного происхождения (а таких вокруг вас большинство, если вы живете не в лесном шалаше). Обувь, часы, холодильник, очки или стул. Я уже молчу о телевизоре, компьютере, автомобиле или современном доме. Его создание происходило в три этапа, на которых математика отыграла ключевое, решающее значение", – написал он.

Первый этап – это фундаментальная наука, позволяющая создать соответствующую технологию, а также элементы глобальной инфраструктуры (финансовый, энергетический, транспортный, информационный). По словам педагога, развертывание и поддержание этих структур требует математики более сложной, чем "логарифмы и косинусы".

Второй этап – инженерный, предусматривающий подбор материалов с нужными свойствами, рассчитанные и согласованные размеры и другие параметры. Характеристики вес/мощь/цена/качество должны быть оптимизированы. Напряжение, нагрев, механические нагрузки должны согласовываться с общепринятыми стандартами, все нужно испытать, измерить и зафиксировать.

Третий этап – организационно-финансово-логистический, включающий в себя учет стоимости и рисков. Должны быть сочтены и согласованы люди и ресурсы, необходимые для этого, а также материалы и техника. Все это должно обеспечиваться правильным количеством электроэнергии, воды и вентиляции. Отходы должны быть утилизированы, а готовый продукт – реализован, иначе о его существовании никто не узнает.

"Представим теперь, что человек, которому "математика не понадобилась", смог никакой стороной не приобщиться ни к одному из этих видов деятельности, сопровождающих создание любого предмета (события, услуги, культурного явления)", – пишет Трилес.

Педагог отметил, что есть творческие люди, считающие, что математика им не понадобилась и математическую работу проделал кто-то другой. Но родителям он посоветовал не спешить с выводами, что в будущем ребенку не понадобится этот предмет, поскольку такое утверждение является для школьника огромным ограничением.

"Честнее сказать так: "мой ребенок не будет задействован ни в одном творении, а если и будет, то его творение пусть будет какое-то такое, как попало". Или "мой ребенок будет выражать что-то гениальное, а толпа технических работников это с благодарностью будет подхватывать и прорабатывать" , что, согласитесь, выглядит, может, и привлекательно, но маловероятно. Скорее так: "мой ребенок будет выполнять однообразную механическую работу". Или нет, потому что таких рабочих мест каждый день становится все меньше", – подытожил Трилис.

Напомним, что доктор физико-математических наук и заведующая лабораторией прикладной математики в Малой академии наук Украины Екатерина Терлецкая в интервью OBOZ.UA рассказала, для чего математика в школе, и чем эта дисциплина пригодится в музыке. Она отметила, что математика – проникает во все сферы нашей жизни, и это не просто сухие формулы и уравнения. Это универсальный язык, позволяющий нам лучше понимать мир, принимать обоснованные решения и решать сложные задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские школьники не умеют вдумчиво читать тексты, из-за чего ошибаются в решении математических задач, отметил заместитель директора Львовского регионального центра оценивания качества образования Андрей Миляника.

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