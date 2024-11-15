Не умеют читать: образовательный эксперт объяснил, почему ученики 6 и 8 классов неправильно решают задачи по математике

Украинские школьники не умеют вдумчиво читать тексты, поэтому ошибаются в решении математических задач. Об этом отмечает заместитель директора Львовского регионального центра оценивания качества образования Андрей Миляника.

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Специалист в интервью Новой украинской школе отмечает, что пока у детей будут проблемы с чтением, улучшения уровня знаний в других предметах не будет. На результаты обучения школьников значительно повлияла дистанционка, однако также ученики имеют слабую мотивацию.

"Если ребенок вдумчиво читает, тогда и работает с пониманием, дочитывает задачу до конца и осознает, что от него хотят. А пока будут проблемы с математикой и чтением, с другими предметами ничего в лучшую сторону не изменится", – уверяет Миляника.

Кроме того, дети часто не могут разобраться с определенными темами в начальной школе, поэтому проблемы с решением задач возникают и в старших классах. По его словам, особенность математики состоит в том, что все темы тесно связаны на протяжении всего обучения.

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