'Дети не умеют превратить свою мысль в предложение': в УЦОКО указали на существенную проблему учеников 6 и 8 классов

Школьники 6 и 8 классов испытывают трудности в выражении своих мыслей. В частности, они не могут превратить их в предложение. Такая проблема имеет причинное следствие, ведь учащимся часто не показывают связи между разными языковыми единицами.

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Об этом отмечает заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко в интервью Новой украинской школе. По его словам, когда у детей есть пробелы или непонимание микротем, они не могут эффективно усваивать новые разделы.

"Мы же учим язык не для того, что быть филологами, а чтобы им мастерски пользоваться и быть грамотными. Например, сейчас набирает популярность эссе как не шаблонный текст, а определенно субъективизированный, наполненный эмоциями. А эмоция – это всегда своеобразный синтаксис, который в свою очередь означает свободное владение стандартным синтаксисом. Отсутствие этих навыков превращается в неспособность выложить в читабельный текст свое мнение, возможно, интересное и глубокое", — говорит Терещенко.

Специалист советует учителям включать проблемные темы в календарно-тематическое планирование. Таким образом удастся двигаться по программе, но на уроках будут добавляться задачи, которые помогут школьникам еще раз разобраться с возникающими в них сложностями.

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