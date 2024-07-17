У украинских школьников ухудшились результаты обучения: по каким предметам знания просели больше всего

Украинские учителя базовой школы отметили, что у учеников ухудшились результаты обучения. В частности, по сравнению с прошлым годом, самая большая разница наблюдается по украинскому языку. В этом году о недостаточном уровне знаний указали 53% педагогов, тогда как в прошлом показатели были на уровне 48%.

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По украинской литературе о снижении знаний отметили 50% учителей против 44% в прошлом году. Об этом стало известно из результатов исследования "Образование во время войны", обнародованного Государственной службой качества образования на официальном сайте.

В то же время, о снижении показателей сообщили педагоги:

по физике 49% – против 40% в прошлом году;

по химии – 49%, против 36%;

по географии – 44%, против 32%;

по биологии – 44% против 35%.

Кроме того, учителя сообщили и об ухудшении результатов по предметам, обязательным для прохождения вступительных экзаменов. В частности, о снижении успеваемости указали:

по математике (алгебра, геометрия) – 59% педагогов,

украинского языка – 53%,

иностранного языка – 51%,

украинской литературы – 50%,

физики – 49%,

истории Украины – 43%.

Однако по истории Украины на 4% больше педагогов, сравнивая с прошлым учебным годом, указывают на улучшение результатов, по математике (алгебра, геометрия) – на 3%, по иностранному языку – на 2%.

Об ухудшении результатов обучения отмечает практически одинаковое количество учителей в селах и городах. 37% педгогов в селах и 36% в городах указывают, что результаты учеников снизились по иностранному языку, по 35% – по украинскому языку, по 34% – по математике, 32% – по литературному чтению (в городах – 35%).

В то же время увеличилось количество учителей начальной школы в городах, которые зафиксировали, что результаты обучения школьников по информатике улучшились. В этом году так считают 36% опрошенных учителей, против 24% в прошлом году.

Количество педагогов в городах, отмечающих, что результаты обучения учеников по литературному чтению ухудшились почти не изменилось: 36% в прошлом и 35% в этом учебном году.

В селах, напротив, учителя считают, что результаты по литературному чтению улучшились – 35% в противовес 26% в прошлом.

Из искусства, дизайна и технологий, а также физкультуры показатели не изменились.

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